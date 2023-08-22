Психолог рассказала как морально подготовить ребенка к школе

До начала учебного года осталось десять дней. Родители активно готовятся к первому звонку, покупая все необходимое для своих чад. Но в век информационного шума и постоянного стресса очень важно уделять внимание не только материальной, но и моральной готовности ребенка, особенно, если он идет в первый класс. Об этом корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с педагогом-психологом, директором одного из детских садов Алматы Викторией Любинене.

- На что в первую очередь стоит обратить внимание родителям ребенка, который впервые идет в школу?

- Первое – это позитив. Для нас очень важно настроить ребенка на позитив. Можно даже спросить у ребенка, какие у него ожидания от школы, добавить свои представления. Рассказать что-то, что вы знаете наверняка. Как минимум, это новые друзья. Можно рассказать что-то хорошее об учителе, если вы знаете. Объяснить, что каждый день он будет узнавать что-то новое в школе.

Есть еще один момент, он не психологический, но очень важен. Если с ребенком не соблюдают никакого режима дня, и вдруг первого сентября его будят в семь или даже шесть утра для того, чтобы встать в школу – это, конечно, большой стресс для ребенка. Поэтому мы подготавливаем ребенка не только психологически, но и практически. Хорошо бы уже сейчас начинать будить ребенка немного пораньше, ведь до начала учебы осталось не так много времени. Если ребенок ходит в садик, то этот вопрос отпадает. Также очень важно развивать навыки самостоятельности.

Будет хорошо, если ребенок заранее познакомится с учителем. Можно также познакомиться заранее с будущими одноклассниками. Это легко организовать: прямо в чат написать и встретиться. Либо к себе в гости пригласить, либо вместе в парке погулять, где угодно. До семи лет у ребенка центральное чувство – это страх. Поэтому важно создать условия, чтобы ребенок чувствовал какую-то "опору под ногами". И, так как дети идут в школу в шесть-семь лет, это еще актуально.

- Со скольки лет лучше отдавать в школу ребенка: с шести или семи? С 6,5 или с 7,5 (если ребенок родился вначале года.

- Это совершенно неоднозначно. У нас есть позитивный опыт в обоих вариантах. Единственное, важно понимать, что хорошо, если шестилетки с шестилетками, а семилетки с семилетками. То есть год разницы очень сильно влияет. И, как правило, я вижу, что, если перемешивать детей, то у шестилеток появляется комплекс неполноценности, что они медленнее соображают, делают все. Но в целом они способны воспринимать информацию и осиливать программу первого класса. Если, конечно, ребенок нормотипичный.

Еще один важный момент: до семи лет по психологии у ребенка преобладает игровая деятельность. А с семи до 12 лет – уже учебная деятельность. Это периодизация по Выгодскому. Поэтому если ребенок идет с шести лет, то очень важно, чтобы учитель очень много отдавал времени на игровую деятельность. Уроки также как и в детском садике должны быть выстроены через игру.

Если у ребенка есть какие-то сложности с усидчивостью, какие-то небольшие отклонения, может быть, логопедию надо подтянуть, либо еще что-то. То лучше ребенка в шесть лет не отдавать, в этом нет никакой необходимости. Можно дождаться семи лет.

- Сейчас очень много гиперактивных детей. Им сложно усидеть за партой. Как работать с такими детьми? Что делать родителям?

- Действительно сейчас много таких деток. В целом постепенно в процессе учебы им становится легче. Единственное, если ребенок гиперактивный, в шесть лет не нужно идти в школу, лучше дождаться семи лет. Еще раз повторюсь, что нет никакой необходимости идти в шесть лет в школу.

А усидчивость нужно развивать. Можно в какие-то игры играть, только не компьютерные, а живые. Например, есть игра "Глазки". Когда два человека садятся друг напротив друга (это как раз может быть родитель и ребенок) и смотрят друг другу в глаза. Если кто-то отводит взгляд – он проиграл. Это очень хорошо развивает усидчивость. Во-первых, неусидчивым деткам сложно долго смотреть в глаза. Это очень хорошо развивает и усидчивость, и в целом коммуникативность. Есть даже работа с ненорматичными детьми по такой методике.

- В целом сейчас мир стремительно меняется. Мы живем в постоянном информационном шуме, стрессе. Дети активно пользуются гаджетами. И вообще нынешнее поколение совсем другое. Как найти к ним подход, заинтересовать их?

- Если взрослый является другом для ребенка, то вообще нет никаких проблем. Самое главное, чтобы между родителем или учителем и ребенком была эта духовная общность – это когда мы вместе проводим время, друг друга понимаем. Например, Сухомлинский говорил о том, что, если с детьми только учиться, тогда воспитание не состоится. Без духовной общности воспитание не состоится. Очень важно находить те виды деятельности, которые ребенку интересны, и присоединяться к этому. Это тот самый ключик, который мы можем использовать в общении с детьми.

- Насколько важна подготовка к школе? Как мягко перейти из садика в школу? Расскажите о своем опыте.

- В современном мире 95% родителей очень серьезно готовят ребенка к школе. Придя в школу, даже шестилетки практически все умеют читать, писать, до 10 хорошо считают, выполняют какие-то элементарные задачи. И, если мы не подгатавливаем своего ребенка к школе, то, конечно, у ребенка складывается комплекс неполноценности. Если ребенок не подготовлен к школе, значит нужно настраиваться на то, чтобы в индивидуальном порядке заниматься с ним. В школе в целом идет акцент на тех детей, которых большинство. Если учитель видит, что, в основном, все дети уже умеют читать, то, понятно, что он не будет из-за одного-двух детей показывать буквы, потому что остальным это неинтересно. Понятно, что учителя стараются делать дифференцированный подход, и это работает. Но, тем не менее, очень рекомендую ребенка подготавливать к школе, либо, если он не подготовлен, индивидуально уделить внимание до тех пор, пока он не придет к какому-то среднему уровню класса.

- Какой бы вы дали совет родителям первоклассника?

- Один из самых важных моментов – это то, как родители воспринимают ребенка. Потому что многие родители, если ребенок не подходит под какие-то стандарты, могут доходить даже до унижения и оскорблений. Это, конечно, не может не сказываться на ребенке. У него опять появляется чувство "Я не ок". Ни в коем случае нельзя сравнивать детей. Не должно быть такого: "Вот, Маша может, а почему ты не можешь?" Отчего у детей пропадает мотивация? Просто потому что он не чувствует себя успешным. Если ребенок будет чувствовать себя успешным, то у него будет мотивация к учебе, у него все будет в порядке. Поэтому задача родителей – максимально сделать все для того, чтобы ребенок чувствовал себя успешным, поддерживать его при неудачах. Такая же задача стоит и перед учителем.

- Большое спасибо за интересную беседу!