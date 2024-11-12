Психолог из Караганды спасает детей от суицидов с помощью уникального метода форум-театра

В современном обществе вопрос психологической поддержки детей становится всё более актуальным, особенно когда речь идёт о подростковом возрасте. Исполняющая обязанности директора Центра психологической поддержки управления образования Карагандинской области Татьяна Любчанская в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz поделилась результатами работы своей команды за последний год, осветила ключевые аспекты взаимодействия с родителями и педагогами, а также рассказала об уникальном методе форум-театра, который помогает детям открыться и справляться с актуальными жизненными ситуациями.

- Татьяна Витальевна, расскажите о вашем центре, чем он занимается и какие направления охватывает?

- В этом году по поручению Главы государства в каждом регионе страны открылись Центры психологической поддержки. На сегодняшний день работают 20 центров. Необходимость в создании центров назревала давно.

Наш центр открылся на базе лаборатории социально-психологического сопровождения при управлении образования. Ранее мы работали при региональном научно-практическом центре дополнительного образования для детей "Сарыарка дарыны" Карагандинской области.

В нашей деятельности мы консультируем, выезжаем в образовательные организации по жалобам от родителей и детей. Мы также выезжаем в школы в случаях, связанных с буллингом, попытками суицида и, к сожалению, фактическими случаями суицида. Наша работа заключается в ликвидации последствий эмоционального напряжения в школах и колледжах.

Необходимо понимать, что предугадать такие ситуации практически невозможно. Уровень стресса в обществе значительно увеличился, он возрос и в школах, и в других учреждениях образования.

Причём в помощи нуждаются не только дети, но и педагоги. У нас есть такое понятие, как профессиональная деформация и эмоциональное выгорание. В прошлом году мы проводили исследование и анкетирование среди педагогов, родителей и учащихся, и результаты показали, насколько по-разному видят ситуацию разные группы. Уровень выгорания педагогов, к сожалению, катастрофически высок - даже выше, чем во времена перестройки.

Педагоги, как и все люди, испытывают усталость от большого объёма информации. Важно развивать стрессоустойчивость у учителей, чтобы они могли оказывать помощь детям.

Дети сталкиваются с гораздо большими трудностями, поскольку их психика только формируется. Особенно это касается подростков. В этот период часто проявляются психологические и психиатрические отклонения, так как у подростков происходят гормональные изменения. После 18-20 лет эти проблемы, как правило, уходят. Однако в подростковом возрасте ребёнок может быть психически неустойчив и эмоционально возбудим. Любая фраза или ситуация может спровоцировать его на эмоциональные действия, что может привести к тяжёлым последствиям.

В нашем центре работают квалифицированные специалисты. Это не просто профессиональные психологи, но и неравнодушные люди. Они понимают, что в государственном центре зарплата маленькая, но помощь именно этих психологов важна. Ведь многие семьи не могут позволить себе оплатить 15-20 тысяч за консультацию психолога.

Есть пословица: "В своем отечестве пророка не бывает". То, что родители говорят своим детям, может не доходить до них, даже если это истина. Когда говорит кто-то другой, в данном случае профессионал, ребёнок начинает слышать. Это действительно так. Я рассказываю то же самое, что говорят родители, и почему-то ребёнок начинает это воспринимать. Услышав меня, он часто начинает ценить и слышать своих родителей больше, потому что, возможно, кому-то постороннему проще сказать: "У тебя замечательные папа и мама. Они ругаются не потому, что не любят, а потому что очень любят тебя".

В нашем центре есть команда профессиональных психологов, готовых принимать детей и помогать им. Мы держим плотные связи с центром психического здоровья и психиатрами. Мы знаем, к каким специалистам можно направить детей, если требуется медикаментозная помощь. Это важно, особенно когда у подростка наблюдается саморазрушающее поведение, такое как селф-харм.

Это может начинаться, как игра, но каждый следующий случай снижает барьер самосохранения, и сложно предсказать, когда это поведение перейдет в суицидальное. Важно понимать, что селф-харм не всегда является суицидальным, но может привести к серьёзным последствиям, и граница очень неопределённая. Родителям стоит быть внимательными и обращаться за помощью к специалистам как можно скорее.

- Сколько детей и родителей вы приняли за этот год?

- В этом году, начиная с октября, количество наших клиентов значительно увеличилось. Потому что увеличился штат нашего центра. Мы провели больше 300 консультаций с педагогами. Провели порядка 40 индивидуальных консультаций с детьми. Групповые консультации были проведены для более 400 детей.

У нас в центре есть методика, которую я очень люблю и уже веду 20 лет. Называется форум-театр.

Нередко после форум-театра кто-то подходит на индивидуальную консультацию, будь то сразу или позже, вместе с родителями. Это очень важный аспект нашей работы. Мы стараемся расширить систему, так как ребенку нужен выход на человека, которому он сможет доверять. Чаще всего он не может сразу прийти к незнакомому психологу, поэтому важно наличие предварительного знакомства, например, через диалоговые площадки.

- Что такое форум-театр?

- Форум-театр – это метод, который позволяет косвенно обсуждать и поднимать важные темы. Порой сказать прямо нельзя, поэтому мы используем этот формат, чтобы создать пространство, где можно говорить о проблемах, которые волнуют детей.

Когда ребёнок приходит к нам на консультацию, мы начинаем разбирать его проблему и иногда выясняется, что корни конфликта уходят в отношения с родителями. Мы пытаемся показывать его ситуации через мини-сценарии, которые имитируют события из его жизни. Это делается с живыми людьми, и спектакль длится всего около пяти минут.

Затем зрители из зала начинают менять эту ситуацию, меняют персонажей, пытаясь сделать её более конструктивной и позитивной. Это помогает выработать различные варианты поведения, чтобы ребёнок смог лучше справляться с подобными ситуациями.

Форум-театр позволяет не просто наблюдать, как живут другие, а самому проживать эти роли. Это очень эффективно, и многие отмечают, что один час такой работы порой даёт больше, чем несколько лет обучения в учебных заведениях.

Недавно у нас был форум-театр в гуманитарном колледже, и участницы сказали, что этот час был более ценным для них, чем три года учёбы.

- Татьяна Витальевна, можно ли выделить возраст подростка, с которого проблема суицида становится актуальной?

- Дело в том, что каждый подросток в любое время и в любом народе задумывается о смерти. По данным исследований, как минимум 90% подростков в возрасте 12-14 лет хотя бы раз думали о смерти. Это не обязательно связано с суицидальными наклонностями – кто-то мог их обидеть или они могут испытывать проблемы с родителями. Это происходит, потому что в этом возрасте у них формируются определенные понимания мира. Дети начинают осознавать, что мир не вращается вокруг них и что они являются частью большего целого. Они начинают понимать боль других людей и постепенно отделяются от родителей.

Ребёнок может думать, что если он умрёт, то все об этом пожалеют. Однако это чаще всего сиюминутное ощущение, которое вскоре проходит. Многие даже больше никогда не вспоминают об этом, так как начинают осознавать, что смерть – это философское понятие. Подростки начинают писать любовные стихи, что тоже означает, что они понимают необходимость создания своей семьи, обучения и поиска работы. Они начинают осознавать, что должны отделяться от родительской семьи. Для многих этот процесс сепарации может восприниматься как утрата.

Подростковый возраст – это опасный и напряжённый период. Психиатры утверждают, что 95% причин суицидов связаны с детско-родительскими отношениями. Действительно, ситуация с суицидами складывается из трёх элементов: психо-, био- и социального факторов. Чтобы произошла попытка суицида или закончился суицид, должны совпасть все условия: проблемы с родителями, социальная изоляция, психологическая нестабильность и даже генетические предрасположенности.

Многие с генетической предрасположенностью никогда не подумают о суициде, если у них есть заботливые близкие и друзья. И, наоборот, у детей, не имеющих генетической предрасположенности, но у которых нет друзей, может развиться суицидальная наклонность, даже при наличии хороших родителей.

Поэтому нельзя однозначно утверждать, что виновата школа, здравоохранение или семья. Ранее считалось, что 95% проблем лежит в семейных отношениях, но теперь нужно учитывать много факторов. Ситуация усложняется тем, что сейчас мы должны говорить не только о психо-биосоциальной модели, но и о влиянии Интернета.

- Татьяна Витальевна, как именно Интернет влияет на психику подростков?

- Ребёнок, играя в определённые игры или просматривая разные чаты, в течение месяца может стать совершенно другим человеком, каким он никогда не был. Мы, действительно, формируемся из информации, которую потребляем. Если подросток поглощает отрицательный контент в течение месяца, иногда даже за неделю-две он может кардинально измениться. Это особенно опасно в подростковом возрасте.

Самая большая угроза заключается в свободном доступе к Интернету и негативным сетям, где содержится много страшного контента и ненадлежащей рекламы. Наиболее уязвимы именно дети 8-12 лет, у которых психика абсолютно неустойчивая, в то время как у 15-16-летних, хоть что-то уже есть в голове, их кора головного мозга более или менее сформировалась. Маленькие дети воспринимают информацию из Интернета как реальность, и мы можем столкнуться с ужасающими картинами.

Например, я столкнулась с ситуацией, когда 9-летний ребёнок мог уверенно заявить, что он сейчас умрёт, а на следующий день придёт посмотреть, как будут плакать его родители. Такие примеры ужасают, и я бы не поверила, если бы сама не столкнулась с этим.

Ранее я думала, что дети понимают, что значит умирать, но сегодня мы сталкиваемся с полностью новой реальностью.

С одной стороны, игры в Интернете могут научить детей вставать после падения: не прошёл игру сегодня – пройдёшь завтра. У детей есть несколько жизней, они учатся не сдаваться.

Однако с другой стороны, у них формируется опасное представление о том, что даже после смерти у них будет второй шанс.

Также стоит упомянуть о манипуляции. Когда начинаешь исследовать сообщества и форумы, в которых находятся дети, понимаешь, что они часто созданы взрослыми людьми, обладающими глубокими знаниями психологии, но прибывающими при этом в образе подростков. Я сама много раз наблюдала различные рекламы и понимала, что они созданы на высоком профессиональном уровне. Например, рекламный ролик, посвящённый ядовитым грибам, создан именно так, чтобы привлечь внимание подростков.

Взрослые обычно не хотят смотреть такие вещи – это их раздражает. А у подростков возникает сильное и стойкое желание узнать, что это за грибы и каково это быть под кайфом от них. Ролик сделан так, что с каждой минутой углубляет интерес, использует мелькающие картинки и специфические слова. Слова "это для взрослых" становятся триггерами для подростков, которые уверенны в своей зрелости в 12 лет.

Это приводит к тому, что подростки могут испытывать прочную зависимость и желание попробовать, что, в свою очередь, создаёт опасные ситуации. И, к сожалению, обратной дороги уже не будет – это действительно серьёзная угроза.

- Как родителям заметить, что у ребёнка появились нехорошие мысли?

- Я скажу простую вещь: смотрите искренне своему ребёнку в глаза. Мы недавно проводили форум-театр в гуманитарном колледже со студентами, будущими педагогами. Мы перепробовали много подходов, но ситуация поменялась только тогда, когда мама зашла и обняла свою дочку, посмотрела ей в глаза. Это действительно важно.

Нужно помнить, что глаза – это зеркало души. Если мама или папа увидят глаза своего ребёнка, они поймут, что что-то не так. Например, если ребенок опускает взгляд, отводит глаза в сторону, отвечает односложно и старается избежать контакта с родителями – это сигнал, что что-то происходит.

Родители должны любить своих детей и обращать внимание на то, что происходит. Ничего другого в этом мире не имеет такого значения. Если вы, извините, родили детей, несите ответственность за их будущее. Мир сейчас не такой, каким он был раньше. Он изменился, и параметры, по которым мы его измеряем, тоже. У вас есть только один шанс – настоящий.

Смотрите в глаза своим детям, они вас любят, они в вас верят. Для подростка ключевое слово – доверие. Если дети будут доверять как педагогам, так и родителям, у них будет шанс. Напротив, если они никому не доверяют, это создаёт опасность.

Доверие – это атмосфера, которую нужно создать для своего ребёнка. Это очень значимо.

Через нас, как через психологическую службу области, проходят все трудные ситуации, которые имеют место в нашем регионе. Мы видим, как теряется взаимопонимание между родителями и детьми, детьми и педагогами, а также между детьми друг с другом.

Мы перестали доверять друг другу, и теряя это доверие, мы накапливаем тот процент суицидальных наклонностей, который наблюдаем. То же самое относится и к буллингу. Все эти проблемы связаны с доверием. Но, к сожалению, доверие зарабатывается, и его невозможно просто так, авансом, дать.

- Как вести себя родителям подростков, которые переживают сложный переходный возраст и могут вести себя грубовато?

- Важно помнить одну простую истину: в этом мире ваш ребёнок не нужен никому, кроме вас. Если вы не примете его, вероятность того, что кто-то другой сможет любить его так, как вы, очень мала. Он может быть принят в обществе, но это не будет любовь, как в семье. Свято место пусто не бывает, и если вы не займёте достойное место в жизни вашего ребёнка, его может занять кто-то другой, кто вам очень не понравится.

Это вопрос ответственности родителей за своих детей. Да, подростковый возраст сложен, но мы должны понимать, что нынешние подростки сталкиваются с уникальными вызовами, которых у нас не было. Раньше мы не имели доступа к такому объёму информации, мы не росли в мире, где Интернет был повсеместен.

Раньше подростки матерились, но сейчас, к сожалению, мы наблюдаем, как дети начальной школы используют матершинные слова, как будто это естественная часть их лексикона. При этом они знают, что говорить их при взрослых нельзя. Такое неестественное лицемерие. Они показывают родителям одну сторону себя, а с ровесниками ведут себя совершенно иначе.

Вы не можете даже представить, с чем сталкиваются современные дети, имея телефон в руках. Это может быть как полезным, так и опасным. Даже если вы установите родительский контроль, он всё равно может наткнуться на неподходящий контент, потому что в приложениях и играх постоянно выскакивают неожиданные сообщения и рекламы.

Поэтому родителям нужно быть предельно внимательными. Следите за тем, что ваш ребенок смотрит и во что играет. Это контролировать сложно, и иногда нужно находиться рядом, чтобы подстраховать и направить его к правильному контенту. Если вы этого не сделаете, то ребёнка могут легко изменить – всего за две недели информации, которую он начнёт воспринимать, он может стать другим человеком. Информация действительно способна изменить структуру личности, и важно отслеживать, какие именно сообщения и образы влияют на вашего ребенка.

- Родитель заметил изменения у ребёнка, что ему делать и куда обращаться?

- Я работаю психологом уже более 20 лет и учителем больше 40 лет. Да, иногда случается так, что ребёнок не идёт к родителю за помощью. Но я наблюдала много случаев, когда родитель, признавая свои ошибки, приводит ребёнка к профессиональному психологу. В своё время я думала, что к психологу приходят только с плохими новостями, но в последнее время замечаю множество примеров, когда родители благодарят за то, что их ребёнок вернулся к ним.

На прошлой неделе ко мне пришла мама и сказала: "Спасибо вам огромное! У нас восстановились отношения с дочкой, мы стали друг к другу относиться тепло, никогда такого не было". Это радостно слышать, и такие случаи – не редкость. Родителям стоит вести своих детей к психологу. Да, это может быть больно – признать свои ошибки, но после этого станет лучше, и ваш ребёнок сохранит свою жизнь.

- Спасибо за интервью!