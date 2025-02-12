Вопрос состояния психиатрической службы в Казахстане требует немедленного внимания и реформ, заявила депутат Ирина Смирнова, передает корреспондент BaigeNews.kz.

В ходе региональных поездок парлментарий посетила несколько психиатрических клиник и обнаружила, что некоторые из них находятся в бедственном положении.

Так, например, Республиканская психиатрическая клиника в Алматы, построенная в 1934 году, давно устарела морально и физически. Несмотря на поддержание чистоты и порядка, возможности лечения в ней ограничены.

Серьезные проблемы имеются с назначением диагнозов и условиями содержания пациентов в закрытых учреждениях.

"Мы знаем, какие трагические события происходили в Алматы в городском психоневрологическом диспансере, когда пациентов буквально убивали. Эти люди нуждаются в защите, но система дает сбои", - отметила депутат.

В ряде случаев люди могут находиться в психиатрических клиниках без необходимости, а те, кто действительно нуждается в лечении, не могут получить помощь из-за нехватки мест.

"В стране нет частных психиатрических клиник, только государственные. Люди сталкиваются с ситуацией, когда они видят отклонения у близких, но не могут устроить их на лечение из-за отсутствия мест", - подчеркнула она.

Еще одной важной проблемой депутат назвала отсутствие ответственности родителей за психическое состояние их детей.

"Мы видим трагические случаи, когда родители скрывают диагноз ребенка, а он, оставаясь без необходимой помощи, совершает ужасные поступки. Возможно, это связано с тем, что они не хотят отправлять его в психиатрическое учреждение, считая его условия некомфортными", - предположила она.

Кроме того, депутат выразила беспокойство по поводу реформы медико-психолого-педагогической комиссии, в результате которой были сокращены ставки психиатров и неврологов. Родители приходят туда за помощью, а им ее фактически предоставить не могут, констатировала она.

По мнению народного избранника, необходима масштабная ревизия психиатрической службы, внедрение четких механизмов контроля за назначением диагнозов, а также расширение возможностей для частных инициатив в этой сфере.