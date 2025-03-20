Дирекция Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества ввела временный конвенционный запрет на перевозку ряда грузов из Казахстана в Россию, передаёт BaigeNews.kz.

Ограничение распространяется на пшеницу, чечевицу и семена масличного льна и действует для всех отправок со станций Казахстана на все станции ОАО "РЖД".

При этом запрет не затрагивает транзитные перевозки зерна через станции Новороссийск (Северо-Кавказская железная дорога) и Новый Порт.