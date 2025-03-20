Пшеницу запретили перевозить из Казахстана в Россию железнодорожным транспортом
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Дирекция Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества ввела временный конвенционный запрет на перевозку ряда грузов из Казахстана в Россию, передаёт BaigeNews.kz.
Ограничение распространяется на пшеницу, чечевицу и семена масличного льна и действует для всех отправок со станций Казахстана на все станции ОАО "РЖД".
При этом запрет не затрагивает транзитные перевозки зерна через станции Новороссийск (Северо-Кавказская железная дорога) и Новый Порт.
"Ограничения не касаются транзита зерна через эти станции при условии оформления фитосанитарных сертификатов на страну конечного назначения и прямой перевалки зерна из вагонов в трюмы судов в ПАО "Новороссийский морской торговый порт" и АО "Морской порт Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении КТЖ.
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