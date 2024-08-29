Пшеницу пытались незаконно ввезти из России в Казахстан
Сегодня, 18:20
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Сегодня, 18:20Сегодня, 18:20
109Фото: pxhere.com
В автомобильном пункте пропуска "Желкуар" в Костанайской области пресекли попытку ввоза из России в Казахстан более 110 тонн пшеницы, передаёт BaigeNews.kz.
Задержаны четыре грузовые машины. По товаросопроводительным документам они везли дроблёное зерно. Однако при досмотре установлено, что в кузовах была пшеница, присыпанная слоем дроблённого зерна.
Задержанный груз передан в территориальное подразделение Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе для применения мер административной ответственности.
Напомним, с апреля введён запрет на ввоз пшеницы в Казахстан.
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