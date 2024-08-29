Пшеницу пытались незаконно ввезти из России в Казахстан

В автомобильном пункте пропуска "Желкуар" в Костанайской области пресекли попытку ввоза из России в Казахстан более 110 тонн пшеницы, передаёт BaigeNews.kz.

Задержаны четыре грузовые машины. По товаросопроводительным документам они везли дроблёное зерно. Однако при досмотре установлено, что в кузовах была пшеница, присыпанная слоем дроблённого зерна.

Задержанный груз передан в территориальное подразделение Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе для применения мер административной ответственности.

Напомним, с апреля введён запрет на ввоз пшеницы в Казахстан.