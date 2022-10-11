Пшеница дорожает из-за ракетных ударов по Украине

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Биржевая пшеница в США вчера закрылась на максимуме с июня, поскольку обострение военных действий между Россией и Украиной может отразиться на поставках. сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Tengenomika.

Фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже подорожали за день сразу на 7,9% после взрывов в столице Украины.

При этом, как мы уже видели в первой половине года, это может привести к росту цен на основные мировые продукты питания, которые по данным индекса ФАО в последнее время отступают.

Тем не менее, уже возникли проблемы с поставками украинского урожая, так как увеличивается количество судов, ожидающих досмотра в Стамбуле.

Также встаёт вопрос продление соглашения об экспорте украинского зерна, срок которого истекает примерно через месяц.

"Мы не можем исключать проблем с продовольственной безопасностью, если у ключевых мировых производителей возникнут трудности или ситуация в регионе не улучшится", - пишет Bloomberg со ссылкой на аналитические записки Hightower Report.