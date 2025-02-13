В Алматы полицейские разыскивают мошенника, который обманывал доверчивых пенсионеров. Мужчина обещал клиентам помочь с погашением кредитов и избавить их от долгов. Поверив убедительным словам незнакомца, пожилые люди перечислили деньги, после чего аферист перестал выходить на связь. Из офиса компания тоже съехала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Алматинские пенсионеры уже больше года пытаются обратить на себя внимание. Каждый из них считает себя жертвой красноречивого мошенника.

Клиенты говорят, некий Константин из бюро по защите заёмщиков обещал пожилым людям помочь избавиться от долгов. Псевдоюрист предлагал им сопровождение в процедуре банкротства.

"Он сказал, откуда-то деньги даст: "10% оплатите". И вот так пошло, поехало. – "Ага, вы не переживайте. Я здесь сам закрыл свой. На банкротство вышел. Здесь закрыл все свои кредиты. Сейчас я у них работаю юристом". Я поверил. Меня юрист взбаламутил, и я согласился", - рассказал Нурлан Смаилов.

Кобланды Айсазинов в свои 70 пытался оформить заём в размере 7 миллионов тенге. Таким образом пенсионер надеялся закрыть кредит в другом банке. Заманчивую рекламу увидел в интернете. Комиссия составила 400 тысяч тенге.

Мошенники назначили встречу. Солидный офис и другие потенциальные клиенты развеяли все сомнения. Пенсионер почти сразу согласился на сотрудничество.

"В YouTube и TikTok я увидел рекламу, что они помогают в финансовых делах. Там мне пообещали по экспресс-варианту за семь дней оформить кредит 7 миллионов, минимально 5 миллионов. Для этого нужно было оплатить первоначально 400 тысяч", - сообщил Кобланды Айсазинов.

– Почему вы поверили?

– Ну как без веры жить? Потому что там приличный офис, скопление народа, люди оформлялись, делали какие-то движения. На вид они серьёзные.

Салтанат Амирова находится в отпуске по уходу за ребёнком. Муж потерял работу. Семья не смогла погасить автокредит в размере 13 миллионов. Женщина решила обратиться в бюро. Условия казались идеальными: сотрудник организации обещал перечислить 5 миллионов тенге от инвесторов. За свои услуги попросил 500 тысяч. В итоге Салтанат перевела 365 тысяч тенге. Но задолженность перед банком так и не исчезла.

"Реклама была в TikTok. Мы обратились к Шинкову Константину Владимировичу, который сказал, что он нам поможет. Он пообещал нам 5 миллионов. С того времени до сих пор никакой работы проделано не было. Мы ему оплатили только 365 тысяч тенге. Должны были оплатить ему 500 тысяч, так как 10% от 5 миллионов. Этой суммы он нам не дал. У нас по кредитам пошла просрочка", - рассказала Салтанат Амирова.

О руководителе кредитного бюро известно немного. Как утверждают пострадавшие, Константин является гражданином другой страны. С каждым клиентом заключал договор, но после получения денег переставал выходить на связь. Из офиса компания тоже съехала.

"Эти договоры заключаются именно с той целью, чтобы, когда человек обратится в полицию и скажет, что меня обманули, ему ответили: "У вас есть договор, обращайтесь в суд – гражданско-правовые отношения". А это путь в никуда, потому что мошенники, которые этим делом занимаются, у них ни у кого нет ни имущества, ничего", - пояснил юрист Кайрат Кадырханов.

Обманутые люди обратились с коллективным заявлением в полицию. Сейчас там разыскивают руководителя кредитного бюро.

"Управлением полиции Алмалинского района расследуется уголовное дело по факту мошенничества, совершённого неоднократно в крупном размере. В полицию с заявлением обратились 13 человек. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подозреваемого и его задержание", - заявила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Предполагаемым преступникам может грозить до семи лет тюрьмы с конфискацией имущества.