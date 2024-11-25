  • 25 Ноября, 19:31
  • BAIGENEWS

Прыгнувшую в реку девушку спасли в Уральске

Спасатели предотвратили суицид.

Сегодня, 19:19
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 19:19
Сегодня, 19:19
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Фото: МЧС РК

21-летняя девушка спрыгнула с моста в реку Чаган в Уральске. Жизнь ей спасли сотрудники МЧС, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщение о происшествии поступило на пульт 112. В указанное место незамедлительно направили спасателей. Они вытащили девушку из реки и оказали ей психологическую помощь.

Спасённая передана сотрудникам скорой медицинской помощи.

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