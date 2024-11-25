Прыгнувшую в реку девушку спасли в Уральске

21-летняя девушка спрыгнула с моста в реку Чаган в Уральске. Жизнь ей спасли сотрудники МЧС, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщение о происшествии поступило на пульт 112. В указанное место незамедлительно направили спасателей. Они вытащили девушку из реки и оказали ей психологическую помощь.

Спасённая передана сотрудникам скорой медицинской помощи.