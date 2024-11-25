Прыгнувшую в реку девушку спасли в Уральске
Спасатели предотвратили суицид.
Сегодня, 19:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:19Сегодня, 19:19
45Фото: МЧС РК
21-летняя девушка спрыгнула с моста в реку Чаган в Уральске. Жизнь ей спасли сотрудники МЧС, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщение о происшествии поступило на пульт 112. В указанное место незамедлительно направили спасателей. Они вытащили девушку из реки и оказали ей психологическую помощь.
Спасённая передана сотрудникам скорой медицинской помощи.