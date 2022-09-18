Прыгнувшего с моста мужчину спасли полицейские в Атырау

Фото: polisia.kz

Житель Атырау в два часа ночи прыгнул с центрального моста, полицейские не дали ему утонуть и вытащили на берег, передаёт Baigenews.kz. со ссылкой на polisia.kz.

Неизвестного мужчину на мосту заметили сотрудники батальона патрульной полиции Арман Карабалиев и Меллат Абужанов.

Арман Карабалиев, надев спасательный жилет, поплыл к тонущему мужчине. Позже на помощь пришел его коллег Меллат Абужанов, чтобы вывести пострадавшего на берег.

Мужчине, который потерял сознание, стражи порядка оказали первую медицинскую помощь.

"Услышав, что человек спрыгнул в воду, поняли, что времени очень мало. Главное было спасти жизнь человека. Именно на этом мосту в 2019 году погиб наш коллега Шалкар Акымгалиев, спасший женщину, которая спрыгнула с моста. В памяти всплыла эта история. Но с 2019 года были спасены люди, которые не раз собирались прыгать с этого моста", – рассказал старший лейтенант полиции Арман Карабалиев.

Напомним, 21 марта 2019 года сержант патрульной полиции Шалхар Акымгалиев, пытаясь спасти тонущую женщину, бросился в ледяную воду. Однако не справился с сильным течением и утонул. Девушку, спрыгнувшую с моста, вытащил из воды его напарник - Рустембек Сундутов. Тело Шалхара Акымгалиева было найдено ниже по течению от места происшедшего и доставлено на берег. Шалхар Акымгалиев воспитывался в многодетной семье и был единственным кормильцем.