Прыгнувшего с баржи мужчину ищут водолазы в Павлодарской области
Спасатели обследуют как акваторию, так и прибрежную зону.
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Спасатели Павлодарской области ищут мужчину, который будучи нетрезвым прыгнул с баржи, но назад не вернулся, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, ЧП случилось в ночь на 12 апреля в районе Теренколя.
"Мужчина прыгнул с баржи, пришвартованной у берега, и не вынырнул. По предварительным данным, группа отдыхающих находилась на рыбалке и употребляла спиртные напитки. Сразу после получения информации о происшествии на место выехали сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области. В составе поисковой группы — 4 человека личного состава, одна единица техники и одно плавсредство", — рассказали в пресс-службе ведомства.
К этому часу поисковые работы продолжаются. Спасатели обследуют как акваторию, так и прибрежную зону.
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