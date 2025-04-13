Спасатели Павлодарской области ищут мужчину, который будучи нетрезвым прыгнул с баржи, но назад не вернулся, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, ЧП случилось в ночь на 12 апреля в районе Теренколя.

"Мужчина прыгнул с баржи, пришвартованной у берега, и не вынырнул. По предварительным данным, группа отдыхающих находилась на рыбалке и употребляла спиртные напитки. Сразу после получения информации о происшествии на место выехали сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области. В составе поисковой группы — 4 человека личного состава, одна единица техники и одно плавсредство", — рассказали в пресс-службе ведомства.

К этому часу поисковые работы продолжаются. Спасатели обследуют как акваторию, так и прибрежную зону.