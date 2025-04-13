  • 13 Апреля, 14:57
  • BAIGENEWS

Прыгнувшего с баржи мужчину ищут водолазы в Павлодарской области

Спасатели обследуют как акваторию, так и прибрежную зону.

Сегодня, 14:26
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ДЧС Павлодарской области Сегодня, 14:26
Сегодня, 14:26
82
Фото: ДЧС Павлодарской области

Спасатели Павлодарской области ищут мужчину, который будучи нетрезвым прыгнул с баржи, но назад не вернулся, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, ЧП случилось в ночь на 12 апреля в районе Теренколя.

"Мужчина прыгнул с баржи, пришвартованной у берега, и не вынырнул. По предварительным данным, группа отдыхающих находилась на рыбалке и употребляла спиртные напитки. Сразу после получения информации о происшествии на место выехали сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области. В составе поисковой группы — 4 человека личного состава, одна единица техники и одно плавсредство", — рассказали в пресс-службе ведомства.

К этому часу поисковые работы продолжаются. Спасатели обследуют как акваторию, так и прибрежную зону.

Самое читаемое

Наверх