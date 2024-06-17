Прятался под лестницей и поджидал: мужчина напал с ножом на свою девушку в Атырау

В сеть попало видео, где мужчина нападает с ножом на бывшую гражданскую супругу в одном из подъездов в Атырау. Полиция начала расследование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Атырау.

Обращение о нападении поступило в Фонд "Общественное движение против насилия #НеМолчиKZ".

"На девушку напал с ножом мужчина, предположительно её бывший парень. Нанес ей несколько ножевых ранений, одно из них — глубокое", - говорится в обращении.

На видео зафиксировано как парень прятался под лестницей и поджидал её.



В настоящее время девушка в результате полученных ножевых ранений находится в реанимации.

В полиции подтвердили, что подозреваемый и потерпевшая ранее состояли в гражданском браке.

"В отношении 29-летнего подозреваемого по факту покушения на убийство 33-летней женщины в подъезде одного из многоквартирных домов города Атырау начато досудебное расследование. Личность подозреваемого установлена, принимается комплекс оперативно-розыскных мер, направленных на задержание подозреваемого. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в полиции.