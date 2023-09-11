  • 11 Сентября, 14:01
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Прятал свертки под чехлом телефона: сбытчика "синтетики" задержали в Алматы

Сегодня, 12:25
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 12:25
Сегодня, 12:25
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Фото: Baigenews.kz

В одном из ночных клубов Алматы за сбыт мефедрона задержан 26-летний уроженец Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Расфасованные свертки с дозами синтетического наркотика задержанный прятал под чехлом сотового телефона.

По информации департамента по противодействию наркопреступности МВД, в клубе проведен обыск, но других запрещенных предметов не обнаружено.

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