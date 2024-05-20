Прятал мефедрон во рту: закладчик задержан в Костанайской области

В одном из подъездов жилого дома с поличным был задержан 39-летний местный житель. При задержании он выплюнул 18 zip-пакетиков с синтетическим веществом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В ходе личного досмотра и обыска квартиры подозреваемого мы обнаружили еще 111 аналогичных пакетиков, обмотанных изолентой. Всего у рудничанина изъято 129 свертков мефедрона, общим весом более 29 г", – сообщил исполняющий обязанности начальника управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Аят Картбаев.

В полиции добавили, что преступник каждый раз выносил из дома пакетики с наркотиком во рту. Доставал он их только убедившись, что за ним нет “хвоста”.

По данному факту возбуждено уголовное дело. За хранение наркотиков в особо крупном размере, ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества.