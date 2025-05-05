Прямые рейсы запустят из Туркестана в Самарканд
Стоимость билета начинается от 23 500 тенге в одну сторону.
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Казахстан и Узбекистан стали ближе: авиакомпания Qazaq Air запустила новый международный рейс по маршруту Туркестан - Самарканд, который будет осуществляться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям, передаёт BaigeNews.kz. Стоимость билета начинается от 23 500 тенге в одну сторону, что делает перелет доступным и удобным для туристов и жителей обоих стран.
Маршрут начинается в Астане и предполагает удобный транзит через Туркестан - одно из ключевых духовных и исторических мест Казахстана. Это открывает уникальную возможность совместить путешествие в два великих города Шелкового пути - Туркестан и Самарканд, богатых культурой, архитектурой и историей.
Ранее мы сообщали, что узбекская авиакомпания запускает прямые авиарейсы Ташкент - Алматы.
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