С 29 мая этого года казахстанская авиакомпания "SCAT" запускает новый маршрут между Шымкентом и Сеулом. Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и пятницам, что позволит пассажирам удобно планировать поездки и сократить время на ожидание.

Этот новый маршрут — не просто удобство для путешественников, но и большой шаг вперед в расширении авиасообщения между двумя странами. В результате количество рейсов между Казахстаном и Южной Кореей увеличится с 8 до 10 в неделю, что создаст дополнительные возможности для деловых поездок, туристических визитов и культурных обменов.