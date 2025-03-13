Прямые рейсы запустят из Шымкента в Сеул
Количество рейсов между Казахстаном и Южной Кореей увеличится с 8 до 10 в неделю.
Сегодня, 16:05
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Сегодня, 16:05Сегодня, 16:05
105Фото: aviata.kz
С 29 мая этого года казахстанская авиакомпания "SCAT" запускает новый маршрут между Шымкентом и Сеулом. Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и пятницам, что позволит пассажирам удобно планировать поездки и сократить время на ожидание.
Этот новый маршрут — не просто удобство для путешественников, но и большой шаг вперед в расширении авиасообщения между двумя странами. В результате количество рейсов между Казахстаном и Южной Кореей увеличится с 8 до 10 в неделю, что создаст дополнительные возможности для деловых поездок, туристических визитов и культурных обменов.
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