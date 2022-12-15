Прямые рейсы запустили из Казахстана на Сейшелы

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"Air Seychelles" запускает рейсы в Казахстан.

Комитетом гражданской авиации продолжается работа по дальнейшему увеличению количества рейсов и расширению географии полетов в/из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Как ранее сообщалась, в рамках 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которая прошла в г. Монреале (Канада) в период с 27 сентября по 7 октября 2022 года, казахстанская делегация провела переговоры с авиационными властями Республики Сейшельские острова, по итогам которых впервые в истории подписан Меморандум о взаимопонимании, создающий правовую базу для выполнения регулярных рейсов между странами.

В результате данной работы авиакомпания "Air Seychelles" планирует с 26 декабря 2022 года начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Маэ (с технической посадкой в Абу-Даби), с частотой 2 рейса в неделю по четвергам и воскресеньям на ВС типа А320Neo. Открытие рейсов будет способствовать дальнейшему развитию туристического сотрудничества между Казахстаном и Сейшельскими Островами.

Air Seychelles – государственная авиакомпания Сейшельских островов со штаб-квартирой в Сейшельском международном аэропорту (Маэ). Авиакомпания основана в 1977 году для выполнения внутренних перелетов. Международные полеты Air Seychelles выполняет с 1983 года. Флот авиакомпании состоит из 7 самолетов, типа А320Neo, DHC-6. Air Seychelles осуществляет полёты в Тель-Авив (Израиль), Йоханнесбург (ЮАР), Плен-Маньен (Маврикий), Мале (Мальдивы) и в Бомбей (Индия). В 2022 году Air Seychelles получила титул "Ведущая авикомпания Индийского океана" по версии World Travel Awards, а также "Лучшие бортпроводники Индийского океана".