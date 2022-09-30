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tonkosti.ru Сегодня, 17:41
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Фото: tonkosti.ru

Прямые рейсы планируют запустить между Казахстаном и Сейшелами

В Монреале проходит 41-ая сессия Ассамблея Международной организации гражданской авиации (ИКАО), где казахстанская делегация провела переговоры с авиационными властями Республики Сейшельские острова, передает BaigeNews.kz

В ходе встречи председателя Комитета гражданской авиации Талгата Ластаева с министром транспорта Сейшельских островов Энтони Дерьякуесом обсуждены вопросы прямого авиасообщения между Казахстаном и Сейшельскими островами и перспективы его дальнейшего развития. 

"По итогам переговоров стороны впервые в истории подписали меморандум, согласно которому назначенные перевозчики обеих стран получили право выполнять по семь регулярных рейсов в неделю между странами на любом типе воздушного судна с каждой стороны", - сообщили в Комитете гражданской авиации. 

По информации Энтони Дерьякуеса, национальная авиакомпания "Эйр Сейшел" на основе подписанного документа планирует открытие прямого рейса между нашими странами по маршруту Виктория – Алматы в январе следующего года. Сторонами была отмечена важность прямого авиасообщения для дальнейшего развития туристического и культурного сотрудничества между двумя странами.

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#авиасообщение #Сейшелы
Журналист
Сегодня, 17:41
140
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