Прямые рейсы планируют запустить между Казахстаном и Сейшелами

Фото: tonkosti.ru

В Монреале проходит 41-ая сессия Ассамблея Международной организации гражданской авиации (ИКАО), где казахстанская делегация провела переговоры с авиационными властями Республики Сейшельские острова, передает BaigeNews.kz.

В ходе встречи председателя Комитета гражданской авиации Талгата Ластаева с министром транспорта Сейшельских островов Энтони Дерьякуесом обсуждены вопросы прямого авиасообщения между Казахстаном и Сейшельскими островами и перспективы его дальнейшего развития.

"По итогам переговоров стороны впервые в истории подписали меморандум, согласно которому назначенные перевозчики обеих стран получили право выполнять по семь регулярных рейсов в неделю между странами на любом типе воздушного судна с каждой стороны", - сообщили в Комитете гражданской авиации.

По информации Энтони Дерьякуеса, национальная авиакомпания "Эйр Сейшел" на основе подписанного документа планирует открытие прямого рейса между нашими странами по маршруту Виктория – Алматы в январе следующего года. Сторонами была отмечена важность прямого авиасообщения для дальнейшего развития туристического и культурного сотрудничества между двумя странами.