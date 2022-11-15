Прямые рейсы между Казахстаном и США - как идёт подготовка к запуску, рассказали в МИИР

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Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев ознакомился с деятельностью Авиационной администрации Казахстана и провел рабочее совещание с коллективом акционерного общества, передает BaigeNews.kz. Он отметил, что спрос на воздушные перевозки растет с каждым годом. Поэтому для удовлетворения растущего спроса отечественный парк воздушных судов пополняется новыми самолетами.

"Авиационные власти Казахстана проделали хорошую работу по соответствию высокому уровню международных стандартов. На сегодняшний день установлено тесное взаимодействие с Комитетом по безопасности полетов Европейской комиссии. Тем не менее, предстоит колоссальная работа, потому что Глава государства Касым-Жомарт Токаев ставит во главу угла вопросы обеспечения безопасности полетов и создания комфортных условий для населения. Также Президент страны поручил продолжить работу по расширению географии полетов и увеличению количества рейсов", – отметил Ускенбаев.

Генеральный директор Авиационной администрации Каталин Раду рассказал о проводимой работе и ходе реализации задач по обеспечению безопасности полетов. По его словам, с начала этого года ведутся работы по увеличению технического потенциала в рамках подготовки к предстоящей Международной оценке безопасности полетов FAA (IASA) для запуска прямых рейсов между Казахстаном и Соединенными Штатами.

По словам председателя Комитета гражданской авиации Талгата Ластаева, по итогам проверки Казахстан повысил уровень обеспечения безопасности полетов до 84%, что на 15% выше среднемирового показателя.

Напомним, что Авиационная администрация отвечает за технический контроль и надзор за безопасностью полетов гражданской авиации. Сейчас в государственном реестре РК находятся 912 воздушных судов, 75 судов осуществляют регулярные пассажирские рейсы. В целом в стране действуют 25 аэропортов и шесть вертодромов.