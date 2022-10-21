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Прямые рейсы из Алматы в Хабаровск планируют запустить в декабре
В настоящее время администрация российского аэропорта и туроператоры прорабатывают детали полётной программы.
Прямые рейсы из Алматы в Хабаровск планируют запустить с декабря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт воздушной гавани России.
"Предполагается, что рейсы из Хабаровска в Алмаns будет выполнять казахстанская авиакомпания Scat. Это первые рейсы перевозчика из Хабаровска. На маршруте будет задействовано воздушное судно типа Boeing 737-800 с компоновкой салона 189 кресел, а пол`ты планируют начать с восьмого декабря", - говорится в сообщении аэрпорта.
Обсуждается возможность выполнения рейсов один раз в неделю с вылетом из Хабаровска по четвергам и обратным рейсом из Алматы в среду. Время в пути составит около шести часов.
В сообщении также отмечается, что туристам интересны лыжные трассы, гастрономические и фототуры Алматы. Не обходится путешествие без посещения Большого Алматинского озера, горы Кок Тобе и других живописных ландшафтов и достопримечательностей крупнейшего мегаполиса Казахстана.
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