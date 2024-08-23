Прямые рейсы Астана - Пхукет запускает авиакомпания Аir Astana

Air Astana с 26 октября открывает прямые регулярные рейсы из Астаны в Пхукет, самый крупный курортный остров в Таиланде с частотой 3 раза в неделю. Новое авиасообщение вводится в дополнение к существующему прямому рейсу Алматы-Пхукет-Алматы, который выполняется 5 раз в неделю, а с 26 октября будет ежедневным.



Полёты будут осуществляться по следующему расписанию (время указано местное):



Вылет рейса КС163 из Астаны по понедельникам, средам и субботам в 21:40 и прибытием в Пхукет в 07:45+.

Вылет обратного рейса КС164 из Пхукета по вторникам, четвергам и воскресеньям в 09.30 и прибытием в Астану в 16:10.



Продолжительность полета туда – 8 ч 05 мин, обратно – 8 ч 40 мин.



Рейсы будут выполняться на современных узкофюзеляжных авиалайнерах Airbus A321LR в двухклассной компоновке салона: бизнес (16 мест), и эконом (150 мест). Высококачественные, полностью раскладывающиеся кресла в бизнес-классе и эргономичные кресла в экономическом классе позволят пассажирам путешествовать с повышенным комфортом и снабжены индивидуальными мониторами с развлекательной системой.



Стоимость билетов в обе стороны с учетом сборов, в эконом-классе начинается от 334 144 тенге. Продажа билетов уже открыта, и их можно приобрести на сайте авиакомпании или через авторизованные агентства.

Напоминаем, что королевство Таиланд ввело для казахстанцев постоянный безвизовый режим и увеличило срок пребывания в стране до 60 дней.