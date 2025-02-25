В Астане состоялась встреча министра транспорта Казахстана Марата Карабаева с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Казахстане Сильваном Гиоге. Стороны обсудили потенциал сотрудничества в сфере транспортной инфраструктуры, гражданской авиации и логистики, передаёт BaigeNews.kz.

Особое внимание было уделено развитию транспортных маршрутов, способствующих укреплению экономических связей и улучшению торгово-экономического взаимодействия между Казахстаном и Францией.

"Отдельное внимание уделили вопросу возобновления прямого авиасообщения между Астаной и Парижем. Казахстанская сторона предложила французским авиакомпаниям воспользоваться режимом "открытого неба" для запуска рейсов в Казахстан", - отметили в министерстве транспорта РК.

Стороны обсудили возможность привлечения французских компаний к развитию логистической инфраструктуры в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута.

По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества в области транспортной логистики, что поспособствует укреплению стратегического партнёрства между Казахстаном и Францией.