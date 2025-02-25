Прямые рейсы Астана-Париж: Казахстан и Франция обсуждают запуск авиасообщения
Стороны выразили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества в области транспортной логистики.
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В Астане состоялась встреча министра транспорта Казахстана Марата Карабаева с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Казахстане Сильваном Гиоге. Стороны обсудили потенциал сотрудничества в сфере транспортной инфраструктуры, гражданской авиации и логистики, передаёт BaigeNews.kz.
Особое внимание было уделено развитию транспортных маршрутов, способствующих укреплению экономических связей и улучшению торгово-экономического взаимодействия между Казахстаном и Францией.
"Отдельное внимание уделили вопросу возобновления прямого авиасообщения между Астаной и Парижем. Казахстанская сторона предложила французским авиакомпаниям воспользоваться режимом "открытого неба" для запуска рейсов в Казахстан", - отметили в министерстве транспорта РК.
Стороны обсудили возможность привлечения французских компаний к развитию логистической инфраструктуры в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута.
По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества в области транспортной логистики, что поспособствует укреплению стратегического партнёрства между Казахстаном и Францией.
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