Прямой рейс на Фукуок запустят из Астаны

С 3 декабря откроют прямые рейсы из Астаны на курортный остров Фукуок (Вьетнам). Об этом сообщили в авиакомпании Air Astana, передаёт BaigeNews.kz.

Рейсы будут выполняться с частотой три раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям на лайнере Airbus A321LR.

Минимальная стоимость билета в обе стороны в эконом-классе начинается от 380 720 тенге, в бизнес-классе – от 973 821 тенге.

Граждане Казахстана могут находиться во Вьетнаме без визы до 30 дней.

Напомним, прямое авиасообщение Алматы-Фукуок начало действовать с 28 октября.