Прямой рейс на Фукуок запустят из Астаны
Сегодня, 15:16
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Сегодня, 15:16Сегодня, 15:16
106Фото: t.me/airastana
С 3 декабря откроют прямые рейсы из Астаны на курортный остров Фукуок (Вьетнам). Об этом сообщили в авиакомпании Air Astana, передаёт BaigeNews.kz.
Рейсы будут выполняться с частотой три раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям на лайнере Airbus A321LR.
Минимальная стоимость билета в обе стороны в эконом-классе начинается от 380 720 тенге, в бизнес-классе – от 973 821 тенге.
Граждане Казахстана могут находиться во Вьетнаме без визы до 30 дней.
Напомним, прямое авиасообщение Алматы-Фукуок начало действовать с 28 октября.
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