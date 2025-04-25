В небе над Казахстаном станет оживлённее - с 1 июня на отечественный рынок авиаперевозок выходит новая иностранная авиакомпания, передаёт BaigeNews.kz. Комитет гражданской авиации сообщает, что "Air Arabia Abu Dhabi" из Объединённых Арабских Эмиратов запускает прямые регулярные рейсы по маршруту Абу-Даби-Алматы. Полёты будут выполняться трижды в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Появление нового игрока в воздушном пространстве страны - не просто удобство для пассажиров, но и стратегический шаг в развитии международного сотрудничества. Ожидается, что авиасообщение даст дополнительный импульс для роста туристического потока, усиления деловых и инвестиционных связей, а также культурного обмена между Казахстаном и ОАЭ.