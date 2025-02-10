Нацперевозчик запускает прямой поезд Алматы-Балхаш. Новое направление появится с 1 марта, передаёт BaigeNews.kz.

Поезд будет курсировать с периодичностью через день. В его составе предусмотрен один купейный и один плацкартный вагон. Вместимость вагонов соответствует стандартным параметрам: до 36 пассажиров в купейном и до 54 пассажиров в плацкартном.

Таким образом, поезд сможет перевозить до 180 пассажиров.

Их Балхаша в Алматы поезд будет отправляться в 7:52 по чётным числам, прибытие в Алматы - в 00:58. Из Алматы в Балхаш отправление в 00:10 по нечётным числам, прибытие в Балхаш в 15:03.

Стоимость билета начинается от 7 722 тенге.

Ранее жителям Балхаша приходилось добираться до станции Сарышаган, чтобы пересесть на поезд до Алматы. Введение прямого маршрута

значительно упростит поездку, сократив время и повысив удобство передвижения, особенно в сезон отпусков.