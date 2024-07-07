Прямой авиарейс запустят из Астаны в Милан

Астану и Милан свяжен прямой авиарейс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на со ссылкой на пресс-службу столичного аэропорта.

Первый рейс по данному маршруту вылетит 8 июля. Полёты будет осуществлять итальянская авиакомпания NEOS на Boeing 787 Dreamliner.

"Наличие прямого авиасообщения между двумя столицами придаст импульс развитию торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей и туризма", — отмечается в сообщении на странице аэропорта Астаны в соцсетях.

В настоящее время из Казахстана международные полёты осуществляются в 28 стран по 121 маршруту с частотой 567 рейсов в неделю. Этим летим значительно увеличатся рейсы во Вьетнам, Таиланд, Египет и Грузию.