Прямой авиарейс в Сингапур хотят открыть из Казахстана

Казахстанская делегация во главе с вице-премьером – Министром финансов РК Еруланом Жамаубаевым находится в Сингапуре, передаёт BaigeNews.kz.

Делегация уже провела встречи с министром финансов Сингапура, где обсуждали перспективы двустороннего сотрудничества по инвестиционным, торговым и экономическим вопросам, с министром трудовых ресурсов, там говорили о расширении торговых взаимоотношений между странами, реализации совместных инвестиционных проектов, включая G4 City в Алматинской области.

"Для расширения географии авиаперевозок между странами проведена встреча с генеральным директором компании Changi Airport Group Ли Сеоу Хиан, в рамках которой были обсуждены вопросы открытия прямого авиамаршрута Сингапур-Казахстан. Аэропорт Changi является главными воздушными воротами Сингапура, шестым самым загруженным аэропортом в мире и вторым в Азии", - сообщили в пресс-службе Минфина РК.

Сингапурская сторона отметила, что в Казахстане достигнут значительный прогресс в создании благоприятного инвестиционного климата, благодаря проводимым реформам.