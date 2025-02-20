  • 20 Февраля, 18:39
  • BAIGENEWS

Прямой авиарейс из Караганды в Стамбул откроют в июне

Полёты будут выполняться дважды в неделю.

Сегодня, 17:17
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
t.me/FlyArystan_official Сегодня, 17:17
Сегодня, 17:17
122
Фото: t.me/FlyArystan_official

Авиакомпания FlyArystan объявила об открытии нового рейса - из Караганды в Стамбул, передаёт BaigeNews.kz.

Первый вылет запланирован на 4 июня. Полёты будут выполняться до 29 августа 2025 года включительно два раза в неделю – по средам и пятницам.

Билеты уже доступны. Их стоимость начинается от 57 573 тенге.

Самое читаемое

Наверх