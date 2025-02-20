Прямой авиарейс из Караганды в Стамбул откроют в июне
Полёты будут выполняться дважды в неделю.
Сегодня, 17:17
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Сегодня, 17:17Сегодня, 17:17
122Фото: t.me/FlyArystan_official
Авиакомпания FlyArystan объявила об открытии нового рейса - из Караганды в Стамбул, передаёт BaigeNews.kz.
Первый вылет запланирован на 4 июня. Полёты будут выполняться до 29 августа 2025 года включительно два раза в неделю – по средам и пятницам.
Билеты уже доступны. Их стоимость начинается от 57 573 тенге.