Авиакомпания FlyArystan объявила об открытии нового рейса - из Караганды в Стамбул, передаёт BaigeNews.kz.

Первый вылет запланирован на 4 июня. Полёты будут выполняться до 29 августа 2025 года включительно два раза в неделю – по средам и пятницам.

Билеты уже доступны. Их стоимость начинается от 57 573 тенге.