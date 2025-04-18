23-24 апреля в Астане состоится XXXIV сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием президента Касым-Жомарта Токаева. О подготовке к важному мероприятию в интервью BaigeNews.kz рассказал заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Дмитрий Останькович.

По его словам, в ходе подготовки к мероприятию особое внимание уделяется сбору аналитических материалов, предложений от членов Ассамблеи. Все это делается для того, чтобы работа АНК отражала реальные запросы общества и отвечала на вызовы времени.

"Подготовка к сессии Ассамблеи — это комплексный и поэтапный процесс, который включает как организационные, так и содержательные аспекты. Ведётся работа с региональными представительствами АНК, проводятся заседания Совета, обсуждаются актуальные вопросы повестки. Активно вовлекаются представители этнокультурных объединений, молодежных организаций, общественные деятели", - говорит Дмитрий Останькович.

На сессии АНК подводятся итоги работы организации за прошедший период и формулируются задачи на будущее. Формат мероприятия дает возможность услышать и быть услышанными, считает Дмитрий Останькович.

"Это площадка, где озвучиваются предложения, инициативы и идеи, способные повлиять на развитие страны. Кроме того, именно на сессиях Глава государства определяет приоритеты государственной национальной политики", - говорит зампред АНК.

В этом году сессия будет особенной, ведь она проходит в юбилейный для Ассамблеи период - 30 лет со дня её основания. Основное внимание будет уделено подведению итогов многолетней деятельности АНК, анализу достигнутого, а также выработке стратегических ориентиров на будущее.

"Наверняка будут подняты вопросы развития казахстанской идентичности, роли молодёжи, продвижения государственного языка, укрепления единства и согласия. Я уверен, что на сессии прозвучат и новые идеи, и инициативы, отражающие дух времени. Главное — это четкая настройка на будущее и преемственность ценностей, заложенных три десятилетия назад", - считает Останькович.

Дмитрий Останькович был назначен зампредом за несколько недель до сессии. Для него назначение - большая честь и огромная ответственность.

Перед новым зампредом АНК стоит задача - способствовать укреплению роли этнокультурных объединений. Дмитрий Останькович считает, что важно, чтобы они активно вовлекались в поддержку молодёжи, решали актуальные социальные вызовы, продвигали идеалы "Адал Азамат" и содействовали укреплению общественного порядка.

"Также считаю крайне важной информационную открытость и использование современных форм коммуникации. Сегодня как никогда нужно говорить с обществом на живом и вдохновляющем языке, использовать новейшие форматы, продвигать позитивные образы единства через медиа, культуру и искусство. Ассамблея должна звучать ярко, искренне и актуально — особенно для молодого поколения", - считает Останькович.

"Обсуждения не ограничиваются только сессиями"

Член Ассамблеи, Национального курултая Ахмет Мурадов считает, что организация играет важную роль в укреплении общественного согласия и единства.

"Самое главное - Ассамблея стала прочной основой для реализации ключевой идеи: формирование казахстанского патриотизма через язык и культуру казахского народа", - говорит Ахмет Мурадов.

Он отмечает, что уже более 30 лет является членом Ассамблеи народа Казахстана. По его словам, еще до ее официального создания в 1995 году были сформированы этнические объединения - за пять-шесть лет до появления самой АНК.

Процесс становления Ассамблеи Ахмет Мурадов разделяет на несколько этапов - от инициативы общественников до признания на государственном уровне. Со временем Ассамблея получила конституционный статус и обрела политическое представительство: сначала в Мажилисе было девять депутатов от АНК, а в Сенате сейчас работают пять сенаторов.

"Это можно назвать формированием политической составляющей Ассамблеи. В многонациональном государстве, особенно на начальных этапах независимости, было крайне важно сохранить устойчивое понимание того, что Казахстан - это родина для каждого, независимо от национальности", - говорит Ахмет Мурадов.

Этот путь, по его словам, был непростым. Вопросы самоидентификации и культурного возрождения стояли остро, особенно среди крупных этнических групп - русских, узбеков, уйгуров, корейцев, немцев. Однако именно организованный подход к развитию языков, обычаев и традиций позволил сохранить богатое многообразие народов Казахстана.

"Очень важно, что государственные органы, политические партии, общественные организации активно включились в работу, которую вели этнокультурные объединения. Это было проявлением настоящего взаимопонимания и стремления к общему будущему. Я могу привести в пример Ассоциацию чеченцев и ингушей "Вайнах" как часть этого большого процесса", - отметил он.

Он также добавляет, что сессия Ассамблеи проходит каждый год и в разных форматах. Например, в последние годы, в силу различных обстоятельств — ковид, паводки —члены ассамблеи сталкивались с необходимостью менять формат встреч. В этом году, по словам Ахмета Мурадова, стоит обсуждение сложной геополитической ситуации вокруг Казахстана и множества внутренних вопросов, которые требуют внимания.

Ахмет Мурадов подчеркивает, что по итогам работы Ассамблеи разрабатываются решения, которые затем реализуются на республиканском уровне. Сама организация работает по чётким проектным направлениям. В ее структуре действуют Совет матерей, медиации, молодежные организации, депутатская группа и другое.