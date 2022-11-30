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"Прозвучал призыв пойти в сторону Акорды" – МВД о незаконном митинге в столице
По факту несанкционированного митинга 26 ноября 2022 года к административной ответственности привлекли 18 человек. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха, передаёт BaigeNews.kz.
По его словам, задержанные получили по 15 суток ареста.
"Порядка 300 человек было на мероприятии в Zhara. После 1,5 часов прозвучал призыв пойти в сторону Акорды. Они вышли. Практически там были все признаки митинга, потому что был рупор, обращения, призывы и все остальное. Они пошли в сторону Акорды, мы вынуждены были пересечь. Организатора задержали, он подвергнут административному аресту – 15 суток", - сказал представитель МВД в кулуарах Мажилиса Парламента РК.
Лепеха также подчеркнул, что применительно к задержанным участникам несанкционированного митинга речи о привлечении к уголовной ответственности не идет.
"Мы не стали ждать, чего они требуют, потому что незаконный митинг сам по себе составляет административное правонарушение. Сейчас мы этим занимаемся", - добавил Игорь Лепеха.
Напомним, ранее столичные полицейские пресекли незаконный митинг, который группа молодых людей организовала вечером 26 ноября. В полиции отметили, что на требования полиции прекратить незаконную акцию ее участники не реагировали. Подстрекаемые организатором, который использовал громкоговоритель, продолжали нарушать правопорядок.
Позже стало известно, что организатора незаконного митинга в Астане Марата Абиева арестовали на 15 суток.
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