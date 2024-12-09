Председатель Ассоциации KAZENERGY Магзум Мирзагалиев провёл встречу с председателем правления Инициативы прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) Хелен Кларк, передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятие посвящено обсуждению актуальных вопросов в области прозрачности и ответственного управления природными ресурсами. В рамках встречи рассмотрены перспективы совершенствования механизмов раскрытия данных, активизации взаимодействия между заинтересованными сторонами и укрепления позиций Казахстана в рамках ИПДО.

"Казахстан, как ведущий мировой производитель углеводородов и урана, стремится к максимальной открытости и подотчётности в управлении природными ресурсами. Через партнёрство с ИПДО мы намерены поднять стандарты прозрачности, улучшить деловой климат и укрепить положительный имидж Казахстана на международной арене", - отметил Магзум Мирзагалиев.

Руководство Международного секретариата ИПДО со своей стороны позитивно оценило участие членов KAZENERGY в реализации международной инициативы.

"По оценке Секретариата, добывающие компании Казахстана в полной мере, активно и эффективно участвовали в ИПДО, как с точки зрения раскрытия информации, так и участия в работе Национального совета ИПДО" - отметила Хелен Кларк. Она также отметила высокий уровень цифровизации предоставления отчётности по ИПДО компаниями-членами KAZENERGY.

Участники встречи подчеркнули, что активизация участия компаний в деятельности ИПДО будет способствовать повышению эффективности реализации инициативы и укреплению роли Казахстана в международном сообществе.

"Встреча подтвердила нашу приверженность устойчивому развитию. Активное участие компаний-членов KAZENERGY сыграет ключевую роль в успешном сотрудничестве с ИПДО и в формировании устойчивого будущего для добывающих отраслей Казахстана", – заключил Мирзагалиев.

Результаты встречи подтвердили готовность Ассоциации KAZENERGY и её компаний-членов продолжать активное взаимодействие с ИПДО, укрепляя репутацию Казахстана в качестве лидера в области устойчивого развития и прозрачности на евразийском пространстве.

ИПДО – это международный стандарт, направленный на повышение прозрачности и подотчётности в нефтегазовом и горнодобывающем секторах. Основная цель – обеспечить открытость платежей компаний и поступлений правительств от добычи природных ресурсов, что способствует ответственному управлению ресурсами.

Казахстан присоединился к исполнению стандартов ИПДО с 2007 года.

Реализацию международной инициативы осуществляет Национальный совет заинтересованных сторон, куда входят представители профильных министерств и ведомств, отраслевых ассоциаций, неправительственные организации и депутаты Мажилиса Парламента РК. Ассоциация KAZENERGY представляет интересы нефтегазовых компаний и АО "НАК "Казатомпром".

Деятельность Совета координируется Национальным секретариатом в лице Министерства промышленности и строительства РК.