Пройти все виды обследований за день смогут беременные в Казахстане

В Астане открыли Республиканский Центр охраны плода и запустили сразу два пилотных проекта "Клиника одного дня пренатальной диагностики в РК" на базе Центра материнства и детства и Городской многопрофильной больницы №2, передаёт BaigeNews.kz.

"На протяжении последних 10 лет в РК сохраняется частота рождения детей с врождёнными аномалиями развития. Врождённые и наследственные болезни прочно занимают второе место в структуре основных причин младенческой смертности. Ежегодно в стране рождается более 400 тысяч детей, из них до одного процента с врождёнными пороками развития плода. Поэтому создание системы ранней диагностики и профилактики инвалидности у детей является одним из основных приоритетов политики страны", - отметила на церемонии открытия министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

"Клиника одного дня" позволяет беременным за день по принципу "одного окна" пройти все виды пренатальной диагностики и получить быстрые и точные результаты исследований.

Сначала беременная проходит осмотр плода на УЗИ-аппарате экспертного класса, затем осуществляется забор крови для биохимического скрининга и в течение 20-30 мин выдаются результаты анализа на руки. На завершающем этапе проводится консультирование беременной для расчёта индивидуального риска хромосомной патологии плода с последующим принятием обоснованных решений.

В комплексе такой подход позволяет выявить на ранней стадии возможные патологии и получить максимально точный прогноз для жизни и здоровья плода.

"Для развития и эффективного совершенствования службы пренатального скрининга, обеспечения качества и доступности медицинской помощи беременным утверждён приказ по внедрению семи пилотных проектов "Клиника одного дня" Астане, Алматы, Шымкенте, Кызылординской, Актюбинской, Туркестанской и Карагандинской областях. Планируется, что аналогичные проекты будут созданы для беременных во всех регионах страны", - уточнили в Минздраве.

Цель проекта с состоит в обеспечении доступности инновационных методов пренатальной диагностики беременных и своевременном выявлении риска рождения ребёнка с врождёнными пороками развития.

Республиканский центр охраны плода, созданный на базе Центра материнства и детства в Астане - это площадка, которая обеспечена специалистами высокой квалификации в области перинатальной диагностики, генетики, УЗИ, неонатологии, акушерства, хирургии. В составе мультидисциплинарной команды решаются вопросы каждой сложной беременности, формы вмешательств, особенности родоразрешения, дальнейшая тактика проведения постнеонатальных мероприятий.

Министр подчеркнула необходимость развития фетальной медицины, на базе центров в Алматы и Астане будут начаты мероприятия по проведению первых внутриутробных операций плода.