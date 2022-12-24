Пройти техосмотр авто с иностранными номерами в РК можно будет со 2 января

Фото: pixabay.com

Пройти техосмотр на автомобиле с иностранными номерами в Казахстане можно будет со 2 января, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Опубликованы поправки в правила организации и проведения обязательного техосмотра механических транспортных средств и прицепов к ним. Они вступят в силу через 10 календарных дней, то есть 2 января 2023 года. В обновлённой редакции из документа убрали определение, что действие правил распространяется на автомобили, зарегистрированные на территории РК.

При этом операторы технического осмотра отказать в проверке смогут только в случаях:

непредъявления владельцем авто техпаспорта;

непредставления к осмотру самой машины;

появления на проверочном стенде автомобиля с незарегистрированной и не отмеченной в техпаспорте заменой кузова или шасси (как в РК, так и в другом государстве);

прибытия на осмотр машины без госномеров.

Отказать иностранному авто в техосмотре на основании того, что, к примеру, его якобы нет в базах данных, сотрудники станций не будут иметь права.

Кроме того, из правил уберут пункт, обязывающий некоторые грузопассажирские легковые авто проходить техосмотр, как фургоны, — раз в шесть месяцев.

В ближайшее время также будут приняты и опубликованы поправки в закон "О дорожном движении", но уже обязывающие иностранные машины проходить техосмотр в РК.