В министерстве здравоохранения состоялось награждение работников службы Скорой медицинской помощи за проявленную самоотверженность и мужество при исполнении профессионального долга в этом году, передаёт BaigeNews.kz.

Двое фельдшеров награждены нагрудным знаком "Денсаулық сақтау ісінің үздігі", четырем - министр вручила почётные грамоты за самоотверженный труд во имя спасения жизни людей.

Все шесть фельдшеров удостоены нагрудного знака "Үздік қызметкер" от Ассоциации скорой медицинской помощи РК за работу в экстремальных условиях, при пожарах, наводнении, в тяжёлых ДТП.

“Скорая медицинская помощь сегодня оказывается в рамках государственной обязательной медицинской помощи (ГОБМП). Ваша работа по-прежнему остаётся бесплатной для граждан и доступной круглосуточно, семь дней в неделю”, - отметила в приветственном слове министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

За 11 месяцев бригады Скорой медицинской помощи (СМП) в Казахстане обслужили свыше 7,7 миллиона вызовов, из них 1-3 категории 4,9 миллиона вызовов и 2,8 миллиона вызовов 4 категории обслужили бригады при поликлиниках.

Несмотря на возросшее количество вызовов в сравнении с прошлым годом, ключевой показатель успешной реанимации увеличился на 7,1%, достигнув 51,7% от всех случаев.

“В следующем году планируется приобретение 336 единиц нового санитарного автотранспорта, что позволит улучшить доступность и качество медицинской помощи, а также сократить время на прибытие бригад. Также в повестке стоит вопрос оснащения наших сотрудников видеожетонами, по аналогии с правоохранительными органами. Эта мера сможет значительно повысить безопасность наших фельдшеров”, - продолжила глава ведомства.

На церемонии награждения подчеркнули, что медработникам экстренных служб приходится выполнять свой долг в чрезвычайных ситуациях, наравне с сотрудниками МЧС, оказывая медицинскую помощь и эвакуируя пострадавших. Независимо от погоды и трудных условий бездорожья, они обслуживают миллионы вызовов, спасая жизни людей.

“Вы ежедневно проявляете мужество и самоотверженность, сохраняете верность своему профессиональному долгу, не останавливаясь перед трудностями. Вы — настоящие герои, которые не оставляют людей в беде, несмотря на все трудности. В связи с этим, хочу выразить свою искреннюю благодарность за ваш труд. Вы — важная часть нашей системы здравоохранения, и ваша работа является неоценимой для каждого”, - резюмировала министр.

Нагрудными знаками "Денсаулық сақтау ісінің үздігі" и "Үздік қызметкер" награждены:

Гулназ Болкенова - выездной фельдшер подстанции Каркаралинского района Карагандинской области за заслуги в оказании медицинской помощи при крупном степном пожаре;

Сергей Волков, фельдшер выездной бригады Костанайской областной станции скорой неотложной медицинской помощи, Камыстинское отделение. Он спас мужчину после ДТП, нырнув в ледяную воду, перенёс на себе пациента с кардиостимулятором.

Почётной грамотой "Құрмет" и нагрудным знаком "Үздік қызметкер" награждены: