КТЖ продолжает системную работу по предотвращению случаев безбилетного проезда пассажиров, передаёт BaigeNews.kz.

"В конце марта 2025 года в ходе проверки на поездах №85/86 "Астана – Шымкент" и №3/4 "Астана – Алматы" были выявлены факты провоза шести пассажиров без билетов. В настоящее время по данным инцидентам инициированы служебные расследования. По их итогам виновные сотрудники поездных бригад будут привлечены к ответственности, вплоть до увольнения", - говорится в сообщении.