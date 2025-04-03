  • 3 Апреля, 19:57
  • BAIGENEWS

Проводников поездов будут увольнять из-за безбилетных пассажиров

В целях повышения прозрачности деятельности поездных бригад проводятся внутренние проверки.

Сегодня, 18:26
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 18:26
Сегодня, 18:26
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Фото: pixabay.com

КТЖ продолжает системную работу по предотвращению случаев безбилетного проезда пассажиров, передаёт BaigeNews.kz.

"В конце марта 2025 года в ходе  проверки на поездах №85/86 "Астана – Шымкент" и №3/4 "Астана – Алматы" были выявлены факты провоза шести пассажиров без билетов. В настоящее время по данным инцидентам инициированы служебные расследования. По их итогам виновные сотрудники поездных бригад будут привлечены к ответственности, вплоть до увольнения", - говорится в сообщении.

С начала 2025 года в рамках рейдовых мероприятий зафиксировано 14 случаев безбилетного провоза пассажиров.

Внутренние проверки проводятся на всех маршрутах национального перевозчика.

Казахстанцев просят сообщать о случаях безбилетного провоза пассажиров и незаконной перепродажи билетов для своевременного принятия мер.

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