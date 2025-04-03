Проводников поездов будут увольнять из-за безбилетных пассажиров
В целях повышения прозрачности деятельности поездных бригад проводятся внутренние проверки.
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КТЖ продолжает системную работу по предотвращению случаев безбилетного проезда пассажиров, передаёт BaigeNews.kz.
"В конце марта 2025 года в ходе проверки на поездах №85/86 "Астана – Шымкент" и №3/4 "Астана – Алматы" были выявлены факты провоза шести пассажиров без билетов. В настоящее время по данным инцидентам инициированы служебные расследования. По их итогам виновные сотрудники поездных бригад будут привлечены к ответственности, вплоть до увольнения", - говорится в сообщении.
С начала 2025 года в рамках рейдовых мероприятий зафиксировано 14 случаев безбилетного провоза пассажиров.
Внутренние проверки проводятся на всех маршрутах национального перевозчика.
Казахстанцев просят сообщать о случаях безбилетного провоза пассажиров и незаконной перепродажи билетов для своевременного принятия мер.
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