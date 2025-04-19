В поезде "Алматы – Ташкент" едва не произошла трагедия — прямо в вагоне маленькому пассажиру стало плохо. Жизнь ему спас проводник, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе КТЖ, девятилетний Ярослав ехал с мамой в Ташкент на лечение. На станции Келес, во время погранично-таможенного досмотра, состояние ребёнка резко ухудшилось.

Проводник Куатбек Дауылбаев быстро оценил ситуацию и начал оказывать первую медицинскую помощь. Благодаря его грамотным действиям удалось стабилизировать состояние мальчика до прибытия скорой. Начальник поезда сразу связался с ближайшей станцией и вызвал медиков.

Мама ребёнка выразила благодарность проводнику за внимательность, профессионализм и неравнодушие.