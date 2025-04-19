  • 19 Апреля, 13:52
  • BAIGENEWS

Проводник поезда Алматы – Ташкент спас жизнь девятилетнему мальчику

Ярослав ехал с мамой в Ташкент на лечение.

Сегодня, 12:10
АВТОР
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пресс-служба КТЖ Сегодня, 12:10
Сегодня, 12:10
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Фото: пресс-служба КТЖ

В поезде "Алматы – Ташкент" едва не произошла трагедия — прямо в вагоне маленькому пассажиру стало плохо. Жизнь ему спас проводник, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе КТЖ, девятилетний Ярослав ехал с мамой в Ташкент на лечение. На станции Келес, во время погранично-таможенного досмотра, состояние ребёнка резко ухудшилось.

Проводник Куатбек Дауылбаев  быстро оценил ситуацию и начал оказывать первую медицинскую помощь. Благодаря его грамотным действиям удалось стабилизировать состояние мальчика до прибытия скорой. Начальник поезда сразу связался с ближайшей станцией и вызвал медиков.

Мама ребёнка выразила  благодарность проводнику за внимательность, профессионализм и неравнодушие.

"Нацперевозчик напоминает, что все проводники ежегодно проходят обучение по оказанию первой медицинской помощи, что позволяет им оперативно действовать в экстренных ситуациях и обеспечивать безопасность пассажиров в пути", — говорится в сообщении.

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