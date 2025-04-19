Проводник поезда Алматы – Ташкент спас жизнь девятилетнему мальчику
Ярослав ехал с мамой в Ташкент на лечение.
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В поезде "Алматы – Ташкент" едва не произошла трагедия — прямо в вагоне маленькому пассажиру стало плохо. Жизнь ему спас проводник, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе КТЖ, девятилетний Ярослав ехал с мамой в Ташкент на лечение. На станции Келес, во время погранично-таможенного досмотра, состояние ребёнка резко ухудшилось.
Проводник Куатбек Дауылбаев быстро оценил ситуацию и начал оказывать первую медицинскую помощь. Благодаря его грамотным действиям удалось стабилизировать состояние мальчика до прибытия скорой. Начальник поезда сразу связался с ближайшей станцией и вызвал медиков.
Мама ребёнка выразила благодарность проводнику за внимательность, профессионализм и неравнодушие.
"Нацперевозчик напоминает, что все проводники ежегодно проходят обучение по оказанию первой медицинской помощи, что позволяет им оперативно действовать в экстренных ситуациях и обеспечивать безопасность пассажиров в пути", — говорится в сообщении.
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