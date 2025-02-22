  • 22 Февраля, 13:53
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Провинция Шэньси вложит 2,5 млрд юаней в развитие контейнерных поездов Китай-Европа

В 2025 году запланирована отправка 3000 контейнерных поездов транзитом через Казахстан

Сегодня, 13:19
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пресс-служба КТЖ Сегодня, 13:19
Сегодня, 13:19
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Фото: пресс-служба КТЖ

Провинция Шэньси в 2025 году инвестирует 2,5 миллиарда юаней в развитие контейнерных поездов между Китаем и Европой,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Rail-news.kz

Губернатор провинции Шэньси Чжао Ган и глава АО "НК "ҚТЖ" Нурлан Сауранбаев обсудили новые возможности для увеличения грузопотока и развития транспортных коридоров. В этом году планируется отправить три тысячи контейнерных поездов транзитом через Казахстан.

Также стороны обсудили другие важные события этого года. В рамках Года туризма Китая в Казахстане будет запущен первый пассажирский туристический поезд по маршруту Сиань – Алматы. Стороны обсудили подготовку к отправке юбилейного контейнерного поезда по маршруту Китай-Европа и участие Казахстана в крупных международных транспортно-логистических форумах в Сиане.

Стороны отметили успешную реализацию совместных логистических проектов.

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