Провинция Шэньси в 2025 году инвестирует 2,5 миллиарда юаней в развитие контейнерных поездов между Китаем и Европой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Rail-news.kz

Губернатор провинции Шэньси Чжао Ган и глава АО "НК "ҚТЖ" Нурлан Сауранбаев обсудили новые возможности для увеличения грузопотока и развития транспортных коридоров. В этом году планируется отправить три тысячи контейнерных поездов транзитом через Казахстан.

Также стороны обсудили другие важные события этого года. В рамках Года туризма Китая в Казахстане будет запущен первый пассажирский туристический поезд по маршруту Сиань – Алматы. Стороны обсудили подготовку к отправке юбилейного контейнерного поезда по маршруту Китай-Европа и участие Казахстана в крупных международных транспортно-логистических форумах в Сиане.

Стороны отметили успешную реализацию совместных логистических проектов.