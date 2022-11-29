Провести полный аудит тепловой инфраструктуры Казахстана призвал глава Минторговли

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Нужно провести полный аудит тепловой инфраструктуры Казахстана и пересмотреть тарифную политику. Так считает министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, передаёт BaigeNews.kz.

"Нужно уделять время тарифной политике. Глава государства сказал, что необходимо делать программу "Тариф в обмен на инвестиции", это совершенно справедливо. Но эту программу нужно немножко видоизменить. Инвестиции нужно давать тем организациям, где акционеры не менее 20-30 процентов собственных средств вкладывают. Это не должны быть только средства из карманов потребителей. И как раз такую политику сейчас Министерство национальной экономики в соответствующие комитеты пишет. Это правильно с точки зрения тарифной политики", - рассказал он в кулуарах правительства.

По его словам, инструменты контроля использования средств на целевые нужны у государства есть. Этим занимаются специальный комитет и местные исполнительные органы.

"Видите, что в одной компании происходит уже второй срыв за короткий период времени - это тревожный сигнал. Необходимо посмотреть вообще, что там происходит по всем объектам. Нужно делать детальный анализ по всем городам прежде всего износа тепловой инфраструктуры, но надо не забывать, что мы держали на должном контроле подготовку к отопительному периоду. Акиматы, министерства докладывали о подготовке у них, и тут происходит такой срыв. Возникают вопросы", - отметил министр.

Напомним, в воскресенье, 27 ноября, из-за аварии на ТЭЦ жители Экибастуза остались без отопления в тридцатиградусные морозы. В городе был объявлен режим ЧП.

Ранее режим ЧС был объявлен в Риддере. Из-за аварии на АО "Риддер ТЭЦ" без тепла остались более 22 тысяч абонентов, школьников перевели на дистанционное обучение.