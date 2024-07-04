Молодежный цифровой форум ШОС планирует провести Кыргызстан

Кыргызстан планирует провести молодежный цифровой форум ШОС в 2025 году. Об этом в ходе саммита ШОС заявил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

"ШОС успешно наращивает свой партнерский потенциал. В этой связи выражаю слова поздравления Александру Григорьевичу Лукашенко с историческим событием в получении Республики Беларусь статуса полноправного члена ШОС", - сказал Садыр Жапаров в приветственной речи.

Президент Кыргызстана подчеркнул важность приверженности ШОС к урегулированию конфликтных ситуаций. Единство, совместные усилия являются ключом к переодолению глобальных вызовов, считает Жапаров.

"Важным остается приверженность ШОС к активному политико-дипломатическому урегулированию конфликтных ситуаций. На основе строгого соблюдения общепризнанных норм и принципов международных прав", - сказал Садыр Жапаров.

В саммите ШОС принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС и Исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Кроме того, в саммите принимают участие генеральный секретарь ООН и руководители таких международных организаций, как СНГ, ОЭС, СВМДА, ОДКБ, ЕЭК и ИОПБ.

Напомним, Республика Беларусь вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества.