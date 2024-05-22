  • 23 Мая, 00:18
  • BAIGENEWS

Проверят ли активы семьи Бишимбаевых, рассказали в АФМ

Вчера, 11:40
АВТОР
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Фото: пресс-служба Верховного суда Вчера, 11:40
Вчера, 11:40
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Фото: Фото: пресс-служба Верховного суда

Заместитель председателя АФМ Женис Елемесов высказался относительно возможности проверки активов семьи Бишимбаевых. Напомним, об этом просила семья погибшей Салтанат Нукеновой, передаёт BaigeNews.kz.

"На сегодня у нас зарегистрированных уголовных дел не имеется, но мы проверки глобально в части незаконно приобретенных преступных доходов на постоянной основе проводим и если где -то вылезут, что какие-то незаконные доходы, которые были получены преступным путем и легализованы, то мы обязательно их привлечем к отвтетственности", - сообщил в кулуарах Мажилиса зампред АФМ Женис Елемесов. 

Он также призвал дождаться результатов соответствующей петиции.

"Параллельно изучим этот вопрос (проверки активов семьи Бишимбаевых на законность - ред.), обязательно обратим на это внимание", - резюмировла он.

Ранее сообщалось, что Бишимбаев осужден на 24 года за убийство Салтанат Нукеновой. 

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