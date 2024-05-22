Проверят ли активы семьи Бишимбаевых, рассказали в АФМ
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Заместитель председателя АФМ Женис Елемесов высказался относительно возможности проверки активов семьи Бишимбаевых. Напомним, об этом просила семья погибшей Салтанат Нукеновой, передаёт BaigeNews.kz.
"На сегодня у нас зарегистрированных уголовных дел не имеется, но мы проверки глобально в части незаконно приобретенных преступных доходов на постоянной основе проводим и если где -то вылезут, что какие-то незаконные доходы, которые были получены преступным путем и легализованы, то мы обязательно их привлечем к отвтетственности", - сообщил в кулуарах Мажилиса зампред АФМ Женис Елемесов.
Он также призвал дождаться результатов соответствующей петиции.
"Параллельно изучим этот вопрос (проверки активов семьи Бишимбаевых на законность - ред.), обязательно обратим на это внимание", - резюмировла он.
Ранее сообщалось, что Бишимбаев осужден на 24 года за убийство Салтанат Нукеновой.