Проверят ли активы семьи Бишимбаевых, рассказали в АФМ

Заместитель председателя АФМ Женис Елемесов высказался относительно возможности проверки активов семьи Бишимбаевых. Напомним, об этом просила семья погибшей Салтанат Нукеновой, передаёт BaigeNews.kz.

"На сегодня у нас зарегистрированных уголовных дел не имеется, но мы проверки глобально в части незаконно приобретенных преступных доходов на постоянной основе проводим и если где -то вылезут, что какие-то незаконные доходы, которые были получены преступным путем и легализованы, то мы обязательно их привлечем к отвтетственности", - сообщил в кулуарах Мажилиса зампред АФМ Женис Елемесов.