После крушения самолета в Актау Комитет гражданской авиации проверил казахстанские аэропорты и авиакомпании на предмет готовности к аварийным ситуациям. Об этом на брифинге сообщил вице-министр транспорта Талгат Ластаев, передает BaigeNews.kz.

"По поручению премьер-министра сразу же была начата внеплановая проверка всех субъектов гражданской авиации. На сегодняшний день основные шесть аэропортов проверены. Это Астана, Алматы, Шымкент, далее - Усть-Каменогорск", - сказал Талагат Ластаев.

Напомним, 25 декабря под Актау потерпел крушение самолет азербайжданской авиакомпании.

Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев. Выжить удалось 29 пассажирам.