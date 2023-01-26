Проверку детектором лжи не прошли 27 кандидатов в руководители компании "Самрук-Қазына"

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27 кандидатов в руководители компаний "Самрук-Қазына" не прошли тест на детекторе лжи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал компании.

Об этом рассказал на сегодняшнем пресс-брифинге в Астане управляющий директор Фонда Гибрат Ауганов. По его словам, в 2022 году в группе компаний "Самрук-Қазына" внедрены психологические проверки и тесты на полиграфе (детекторе лжи) для ряда будущих руководителей. Они касаются тех кандидатов в менеджеры, в чьи компетенции входят закупки.

Всего за 2022 год тесты на детекторе лжи проведены для 133 кандидатов из 52 компаний группы "Самрук-Қазына". 27 человек не прошли проверку и не были приняты на работу