Инцидент в столичном кафе "Коктем", где пострадали 26 человек, включая 16 детей, вновь поднял вопрос безопасности в заведениях общепита. Случай стал первым в 2025 году, но далеко не единственным за последние годы: с 2022 по 2024 год в Астане было зафиксировано девять массовых пищевых отравлений, в которых пострадали сотни человек, в том числе дети. Что делать, если после посещения кафе вы почувствовали недомогание? Куда обращаться, как зафиксировать факт отравления и кто понесёт ответственность, читайте в материале BaigeNews.kz.

Массовые отравления: проблема не нова

По словам главного государственного санитарного врача Астаны Айгуль Шагалтаевой, случаи массовых пищевых отравлений в заведениях общественного питания остаются актуальной проблемой. Наиболее сложной в этом плане оказалась эпидемиологическая ситуация в 2022 году – тогда пострадали 217 человек, в том числе 37 детей.

В 2023 году зафиксировано два инцидента с 51 пострадавшим. Лишь 2024 год прошёл без зарегистрированных вспышек, однако в 2025-м опасная статистика вновь начала расти. Такие инциденты нередко вызваны системными нарушениями санитарных норм на объектах общественного питания.

"При регистрации пищевых отравлений мы выходим в рамках расследования или проводим внеплановые проверки. На объектах часто выявляются следующие нарушения: несоблюдение технологических процессов при приготовлении блюд, нарушение товарного соседства (например, хранение сырой и готовой продукции в одном месте), использование немаркированного разделочного инвентаря, неправильные условия хранения и обработки продукции, нарушение сроков хранения полуфабрикатов и заготовок, отсутствие контроля за состоянием здоровья персонала", - пояснила Айгуль Шагалтаева.

Как отметила Айгуль Шагалтаева, в ряде случаев к работе допускаются сотрудники, не прошедшие обязательные медицинские осмотры, а иногда и с признаками инфекционных заболеваний.

Проверки, штрафы и закрытие

В Казахстане порядок санитарных проверок регулируется Предпринимательским кодексом. Существуют как плановые проверки, формируемые автоматически по утверждённому графику, так и внеплановые. Они проводятся при обращениях граждан, жалобах или в случае выявления отравлений.

"В 2025 году департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Астаны уже было проведено 48 внеплановых проверок, из них 16 – на объектах общественного питания. В восьми заведениях были зафиксированы серьёзные нарушения санитарных норм", - поделилась Айгуль Шагалтаева.

Кроме того, действуют профилактические контрольные мероприятия, которые могут проводиться как с выходом на объект, так и без него – в последнем случае бизнесу направляются рекомендации.

"В рамках проверок составляется акт, по результатам которого могут выноситься предписания, приостановка деятельности, административные штрафы. Также возможен запрет на деятельность до устранения всех нарушений", - рассказала Айгуль Шагалтаева.

По её словам, для кафе и ресторанов, особенно с числом мест до 50, важно не просто наличие уведомления о начале деятельности, но и полноценный производственный контроль. Его отсутствие – прямой путь в "группу риска".

"Среди часто встречающихся нарушений – отсутствие разрешительной документации. Для объектов с высокой степенью значимости требуется санитарно-эпидемиологическое заключение. Для объектов незначительной степени риска (до 50 посадочных мест) – обязательна подача уведомления и ведение производственного контроля. Это всё тоже часто нарушается", - пояснила Айгуль Шагалтаева.

Куда жаловаться и что делать при отравлении

Если после посещения кафе человек почувствовал недомогание, важно не затягивать и обратиться за медицинской помощью.

"Первым делом – обратиться за медицинской помощью. Далее – зафиксировать случай. Жалобу можно подать через портал eOtinish, либо напрямую в канцелярию департамента. Приложите медицинскую справку, чек, фото и видеодоказательства, если они есть", - рекомендовала Айгуль Шагалтаева.

На основании обращения может быть инициирована внеплановая проверка. Если факты подтверждаются, владелец заведения несет административную ответственность.

"Сейчас в соответствии с новыми поправками в Предпринимательский кодекс штрафы составляют: 160 МРП (629 120 тенге) для малого бизнеса, 210 МРП (825 720 тенге) – для среднего, и 1600 МРП (6 291 200 тенге) – для крупного. Также обязательно выдаётся предписание об устранении нарушений", - рассказала Айгуль Шагалтаева.

Что говорит закон: кто несёт ответственность и как получить компенсацию

Массовые случаи пищевого отравления – это не только санитарное нарушение, но и правовая проблема. Как пояснил юрист Булат Пономарев, владелец заведения может понести гражданско-правовую, административную, а в отдельных случаях и уголовную ответственность.

"В зависимости от обстоятельств к нарушителям применяются нормы сразу нескольких законодательных актов. Так, за нарушение санитарных норм действует статья 425 Кодекса РК об административных правонарушениях. Если отравление стало массовым или привело к смерти – применяется уже статья 304 Уголовного кодекса РК. В случае гибели двух и более лиц максимальное наказание может достигать 10 лет лишения свободы", - пояснил юрист.

Также владелец кафе обязан в полном объёме компенсировать причинённый вред независимо от вины. Это регулируется положениями статьи 947 Гражданского кодекса РК и статьи 31 Закона "О защите прав потребителей".

"Компенсация может включать расходы на лечение, лекарства, моральный вред, утраченный доход. Причём пострадавший вправе взыскать доход как по трудовым, так и по гражданско-правовым договорам, включая предпринимательскую деятельность и авторские гонорары", - уточнил Пономарев.

Пострадавшему важно собрать подтверждающие документы: чек из кафе, медицинскую справку или выписку, подтверждающую отравление. После этого можно направить досудебную претензию в адрес заведения. Подать жалобу в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля. Обратиться в суд с иском о защите прав.

"Чек и медсправка уже являются минимальным, но достаточным пакетом документов для начала процесса. Дополнительно можно пригласить свидетелей, которые подтвердят факт посещения кафе в нужный день", - советует Булат Пономарев.

Если отравление затронуло сразу несколько человек, допускается подача коллективного иска. Это предусмотрено статьёй 49 Гражданского процессуального кодекса РК.

Кто ещё может быть привлечён

Если в ходе расследования будет установлено, что причиной отравления стали некачественные продукты от конкретного поставщика, то и он может быть привлечён к ответственности – как за нарушение требований к безопасности продукции, так и по гражданскому иску о возмещении ущерба.