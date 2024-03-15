Проверки из-за утечки данных начались в ЕНПФ, Эйр Астана и Казахтелеком

В Казахстане начались внеплановые проверки в отношении ЕНПФ, Эйр Астана, Казахтелеком на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минцифры.

​На сегодняшний день Министерством совместно с КНБ и АО "Государственная техническая служба" завершен анализ состояния информационной безопасности операторов мобильной связи, фактов компрометации не установлено, компании защищены отечественными оперативными центрами информационной безопасности и работают в тесном контакте с Национальным координационным центром информационной безопасности АО "Государственная техническая служба".

"Кроме того, Министерством проводятся внеплановые проверки в отношении ЕНПФ, Эйр Астана, Казахтелеком на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите. По результатам будет представлена дополнительная информация", - говорится в сообщении.

Отметим, 20 февраля в соцсетях распространили информацию об утечке китайских правительственных документов. Неизвестные лица разместили на GitHub документы, показывающие, что Китай проводит наступательные кибероперации с использованием шпионского программного обеспечения, разработанного I-Soon. Больше всего казахстанцев возмутило и обескуражило то, что в этих документах была информация с конфиденциальными данными нескольких операторов связи - Beeline, Kcell, Tele2, а также встречались упоминания "Казахтелекома" и Единого накопительного пенсионного фонда РК.

После обнаружения данных казахстанцев в слитых правительственных документах КНР Служба реагирования на компьютерные инциденты ЦАРКА заявила, что китайская хакерская группировка контролировала критические объекты IT инфраструктуры Казахстана более двух лет, а Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и Комитет национальной безопасности проводят анализ полученных материалов.