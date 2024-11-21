Проверка винограда "шайн мускат" на вредные вещества: готовы результаты
В Минсельхозе рассказали подробности.
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Разрекламированный в соцсетях виноград сорта "шайн мускат", в полезности которого усомнились казахстанцы, проверили на вредные вещества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Пока в нём нашли только нитраты. Вредна ли для здоровья их концентрация, рассказали в Минсельхозе.
"Содержание нитратов в продукции составило 13,7 мг/кг, что является допустимым. В соответствии с карантинным фитосанитарным заключением, карантинных вредных организмов не выявлено", - сообщил официальный представитель МСХ РК Олжас Тлебалдин.
Необычные крупные ягоды, которые продают даже в цветочных магазинах, насторожили некоторых казахстанцев. Министр сельского хозяйства три дня назад пообещал не только проверить разрекламированный виноград, но и продегустировать его лично. Правда, впечатлениями об этом он пока не делился.
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