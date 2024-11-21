Проверка винограда "шайн мускат" на вредные вещества: готовы результаты

Разрекламированный в соцсетях виноград сорта "шайн мускат", в полезности которого усомнились казахстанцы, проверили на вредные вещества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Пока в нём нашли только нитраты. Вредна ли для здоровья их концентрация, рассказали в Минсельхозе.

"Содержание нитратов в продукции составило 13,7 мг/кг, что является допустимым. В соответствии с карантинным фитосанитарным заключением, карантинных вредных организмов не выявлено", - сообщил официальный представитель МСХ РК Олжас Тлебалдин.

Необычные крупные ягоды, которые продают даже в цветочных магазинах, насторожили некоторых казахстанцев. Министр сельского хозяйства три дня назад пообещал не только проверить разрекламированный виноград, но и продегустировать его лично. Правда, впечатлениями об этом он пока не делился.