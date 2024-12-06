Проверка по жалобе арестанта ведётся в атырауском СИЗО

В атырауском СИЗО ведётся служебная проверка по жалобе арестанта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Сообщается, что в ходе мониторинга социальных сетей было выявлено видео из атырауского СИЗО. На записи неизвестный показывает хлеб, который, по его словам, "жёсткий как кирпич", и задаётся вопросом, будет ли манная каша.

Также он пожаловался на однообразие пищи и сказал, что "еда в СИЗО похожа на клей". Со слов арестанта, видео снято 15 ноября. Мужчина утверждает, что администрация осведомлена о плачевном состоянии камер СИЗО, однако на неоднократные жалобы и письма не реагирует. Это видео – одно из возможностей достучаться до руководства учреждения и обратить внимание на существующие проблемы. Как именно и каким образом оно было снято, учитывая, что мобильная связь в стенах изолятора запрещена, неизвестно.

В пресс-службе ДУИС по Атырауской области сообщили, что в камере следственного изолятора был зафиксирован случай, когда неустановленный подозреваемый разместил жалобу на питание, а также видеозапись внутренних бытовых условий учреждения. 30 ноября по данному факту началась служебная проверка.