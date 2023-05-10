Проверка на порядочность: в МВД Казахстана ввели Integrity Check

В МВД Казахстана запущен механизм проверки на добропорядочность, так называемый Integrity Check. Об этом на брифинге в СЦК сообщил первый заместитель министра Марат Кожаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Суть в том, что любой из граждан, обслуживаемый полицейским, может оказаться проверяющим. Если сотрудник нарушает этику или не реагирует на обращения, либо не сообщает руководству о попытке "подкупа", то он не проходит проверку. Провал будет фиксироваться. Запись будет занесена в личное дело и учитываться при поощрении либо продвижении", - сказал Кожаев.

По его словам, за короткий срок инициатива оказала мощный профилактический эффект.

Сейчас сотрудники при обращении с гражданами не исключают, что в отношении них проводится проверка. Поэтому они корректируют своё поведение.