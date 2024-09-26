Проверку на добропорядочность внедряют в правоохранительных органах

Агентством по противодействию коррупции разработан проект Закона "О тестировании на профессиональную добропорядочность" с целью внедрения проверки на добропорядочность (Integrity check) в правоохранительных органах, передаёт BaigeNews.



Выработка механизма данного института отражена в Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022–2026 годы.



Сегодня этот инструмент активно применяется в Австралии, Венгрии, Молдове, Румынии, США и представляет собой смоделированную ситуацию, направленную на выявление коррупционного поведения.



В законопроекте регламентированы права и обязанности тестируемых лиц и тестировщиков, основания для назначения тестирования, процедуры его проведения, меры ответственности и другие вопросы.



Также закреплены гарантии защиты прав сотрудников и превентивные механизмы от возможных злоупотреблений со стороны тестировщиков.



Результаты пилотной апробации проверки на добропорядочность в правоохранительных органах (в АПК, АФМ, МВД и МЧС) показали высокий превентивный потенциал данного инструмента.



Внедрение тестирования на профессиональную добропорядочность позволит сформировать антикоррупционную культуру и снизить коррупцию в правоохранительных органах, что в свою очередь будет способствовать повышению доверия граждан.