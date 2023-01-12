Проверить наличие признаков финпирамиды у компаний в Казахстане можно через бот

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Казахстанцы в один клик смогут проверить наличие признаков финпирамиды у компаний, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Бот в мессенджере Telegram, разработанный Агентством по финансовому мониторингу, поможет казахстанцам обезопасить себя от действий мошенников, вовлекающих их в финансовые пирамиды.

"Пользователю достаточно ввести ссылку на сайт компании/организации, Instagram-страницу, группу VKontakte либо Telegram-канал в формате https://internet.zzz (com, ru, kz и др.) либо internet.zzz (com, ru, kz и др.). Кроме того, есть возможность проверки через БИН компании, которая предлагает заработок", - говорится в сообщении.

На первом этапе запуска с одного аккаунта в мессенджере Telegram возможно отправить не более пяти запросов в сутки.

В АФМ напомнили, что в 2022 году по фактам создания финпирамид окончено 85 уголовных дел, ликвидировано 29 финпирамид. Состоялись приговоры по 15 делам, осуждено 23 лица.