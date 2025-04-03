В социальных сетях распространилась информация о том, что якобы на сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК) будет обсуждаться проведение референдума, передаёт BaigeNews.kz. Однако эта информация оказалась ложной.

В результате проверки департамент полиции Карагандинской области задержал двух человек, которые распространили недостоверные сведения. Власти региона призывают граждан быть внимательными к источникам информации и не доверять фейкам.

"Сотрудниками полиции Карагандинской области за распространение фейковой информации установлены, задержаны и привлечены к административной ответственности двое жителей области. Проверка продолжается. Остальные лица, распространившие недостоверные сведения, также будут привлечены к ответственности. Полиция предупреждает: распространение ложной информации влечёт ответственность, предусмотренную законом. Призываем граждан доверять только официальным источникам", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что лучшие проекты молодёжного крыла АНК могут презентовать в Париже.