Проведение референдума ещё раз показывает, что Казахстан правовое и демократическое государство - эксперт

С учётом нарастания глобального энергодефицита Казахстан остро нуждается в надёжных и экологически чистых источниках энергии, заявил Глава государства в Послании. По мнению Президента, необходимо обратить самое пристальное внимание на развитие атомной энергетики. Касым-Жомарт Токаев напомнил, что он всегда настаивал на необходимости принятия продуманного решения по вопросу строительства АЭС, широкого обсуждения в обществе планов стратегического характера. О важности проведения референдума по вопросу строительства атомной электростанции, перспективах развития атомной энергетики и других отраслей Казахстана, рассказал руководитель Центра геополитических исследований Азербайджана Таир Джафарли, передает BaigeNews.kz.

- Таир Ашраф оглы, обращаясь к казахстанцам с Посланием, Президент РК отметил, что в ходе прошедшей парламентской сессии было принято 102 закона. Какие, на Ваш взгляд, имеют особое значение для развития Казахстана и повышения уровня благосостояния граждан?

- Каждое обращение Президента Казахстана к народу является своего рода отчётом перед гражданами о выполнении конкретных задач по развитию страны и проделанной работе по укреплению экономического суверенитета. Само название последнего Послания Президента Токаева "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм" говорит о многом, самое главное о том, какие основные задачи по реформированию экономической и политической жизни выполнены в РК. Сюда добавим ещё и принятие новых законов, которые связаны с развитием законодательной базы страны на основе Основного Закона. Среди них следует особо выделить закон, предусматривающий выплаты детям из Национального фонда. Он наглядно отражает заботу государства о подрастающем поколении. И надо сказать, что этот закон сыграет положительную роль в вопросе повышения уровня благосостояния граждан Казахстана, и положительно отразится на демографии страны.

- Президент РК назвал крайне важной задачей привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс. Также К. Токаев заявил, что если землю взяли с нарушением закона и не используют, то она должна быть возвращена государству, причём по упрощенной процедуре. Насколько это принципиальный момент?

- Казахстан был и остаётся одним из поставщиков зерновых во многие страны мира, среди них и наш Азербайджан, который импортирует зерно из РК. Агропромышленный комплекс Казахстана имеет большие возможности для бурного развития сельского хозяйства. Его земельные ресурсы: 200 млн га земель сельскохозяйственного назначения, 25 млн га пашен, 180 млн га пастбищ, 110 млн га с подземными и поверхностными водами, что наглядно показывает, какими экономическими возможностями обладает Казахстан. Естественно, перед страной стоит задача эффективного использования этих ресурсов, в первую очередь, внедрение в эту отрасль новых технологий, а это возможно только в условиях полномасштабного финансирования и инвестирования агропромышленного комплекса.

АПК Казахстана имеет доступ к основным мировым рынкам в более 70 странах мира, включая Китай, Россию, Ближний Восток и Юго-Восточную Азию. Нам кажется, что Послание Президента Токаева станет стимулирующим фактором для зарубежных инвесторов по финансированию агропромышленного комплекса. Поэтому особое отношение Президента Токаева к этому сектору экономики, который приносит стране солидные доходы от экспорта сельскохозяйственных товаров.

​В своём Послании Касым-Жомарт Токаев коснулся вопроса о неиспользованных землях, которые могли бы стать источником дальнейшего развития сельского хозяйства. В нём он особо подчеркнул, что "если землю взяли с нарушением закона и не используют, то эта земля должна быть возвращена государству, причём по упрощенной процедуре." Принятие закона о возвращении государству этих земель может стать новым источником развития АПК, самое главное, что это приведёт к разумному использованию сельскохозяйственных угодий. После такого выступления в Казахстане, наверное, не останется неиспользованных земель.

- Острым остаётся вопрос формирования культуры экономии коммунальных ресурсов, резюмировал Президент. Хотелось бы узнать Ваше мнение по этому вопросу.

- Вопросы экономии ресурсов всегда остаются главной проблемой любого государства. Поэтому принимаются различные типы законов для регулирования данного вопроса. Президент Казахстана в своём Послании предлагает создание новых норм использования коммунальных ресурсов на основе принципа "больше потребляешь – больше платишь". Это правильный и справедливый подход к решению проблемы.

- 6 октября в Казахстане состоится Референдум по вопросу строительства АЭС. На Ваш взгляд, насколько важно, что решение будет принято с учётом мнения казахстанцев?

- Проведение Референдума ещё раз показывает, что Казахстан правовое и демократическое государство, в котором граждане активно участвуют в решении вопросов общенационального значения. Поэтому Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 6 октября датой проведения референдума по вопросу строительства АЭС в РК.

Атомная энергетика для Казахстана, имеющего все ресурсы для создания данной отрасли, может ускорить экономическое развитие и принести в страну дополнительные доходы от экспорта электроэнергии в другие государства. С другой стороны, бурно развивающейся РК нужны новые источники энергии. Это диктует сама экономика Казахстана и геополитическая ситуация, сложившейся вокруг этой республики.

В своём Послании Лидер Казахстана подчеркивает: "Мы остро нуждаемся в надёжных и экологически чистых источниках энергии. Поэтому, на мой взгляд, необходимо обратить самое пристальное внимание на развитие атомной энергетики". Учитывая экономические нужды и возможности страны, Президент Токаев мог бы принять самостоятельное решение о строительстве АЭС, но для него важно мнение народа, который на Референдуме должен выразить своё отношение: быть или не быть АЭС.

- В случае принятия положительного решения на референдуме, какие перспективы открывает строительство атомной электростанции для Казахстана? Как это скажется на сотрудничестве нашей страны с зарубежными партнёрами?

- Не думается, что граждане Казахстана откажутся от строительства. Считаем, что на Референдуме примут положительное решение по строительству АЭС. Для этого у Казахстана имеются все ресурсы, в первую очередь, сырьё для работы АЭС. Надо особо отметить, что это положительно скажется на сотрудничестве РК с зарубежными партнёрами, которые смогут инвестировать в эту отрасль экономики и обеспечат новой технологией АЭС Казахстана, имеется в виду, материалы и оборудование для строительства, а также подготовка научных и инженерных кадров.

- Глава государства подчеркнул, что для того, чтобы казахстанцам создать Справедливый, Чистый и Безопасный Казахстан, необходимо создавать благоприятные внешние условия для мирного, устойчивого развития страны. Что Вы можете сказать о внешнеполитическом курсе, проводимом РК?

- Глава государства прав в определении цели и задач для мирного и устойчивого развития страны. В то же время надо учитывать геополитическую ситуацию, сложившуюся в мире в связи с противостоянием Запада и России в Украине.

Казахстан превратился в транзитную державу, которая фактически управляет грузами не только Востока и Запада, но и находится на перекрёстке всех транзитных дорог. Естественно, торможение работы казахстанского транзита может плачевно сказываться на экономике многих стран. Внешнеполитическим курсом Президента Токаева является политика соблюдения баланса сил в регионе. Поэтому у Казахстана прекрасные внешнеполитические отношения и с Востоком, и с Западом, и с Ираном. Проводя сбалансированную политику, Президент Токаев делает всё, чтобы избежать санкций Запада. Установление тесных экономических отношений с европейскими странами позволяет РК реализовать свои нефтегазовые проекты. Во внешнеполитическом курсе Президента Токаева открыто проявляется его прагматизм.

- Как Вы оцениваете усилия Казахстана в реализации глобальных инициатив?

- Говоря о реализации глобальных инициатив Казахстана, мы должны остановиться на участии страны на различных саммитах, где Глава государства выступает с инициативой для решения глобальных проблем. Из Послания становится очевидным, что глобальные инициативы Казахстана основываются на установлении мира и стабильности во всём мире. Казахстан уже принял участие в важных международных мероприятиях и саммитах глав государств, Совещаниях по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации тюркских государств и т. п. Участие Казахстана в различных саммитах и мероприятиях положительно сказывается на росте имиджа страны как правового государства.

- Какое влияние окажет реализация задач, обозначенных Президентом в новом Послании на внешнеполитический курс Казахстана?

- В своём Послании Президент Токаев особо отмечает, что "В условиях обострения геополитической конфронтации Казахстан твёрдо придерживается позиции мирного, эволюционного пути". Такой подход к внешней политике поможет ему сохранить баланс сил в регионе и устранить все препятствия в реализации задач, обозначенных Президентом в Послании народу. Внешнеполитический курс Казахстана останется неизменным, т. к. он основывается на экономических интересах страны.